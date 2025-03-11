«Живет здесь 20 лет, но по-латышски не говорит!» - сотрудников фирмы разозлило руководство

В LA.LV обратилась женщина, которая рассказала, что чувствует себя некомфортно в своей рабочей среде. Причина – новое руководство общается на русском языке.

Женщина сообщила, что на работе произошла смена руководства, и новые владельцы обратились к коллективу на русском языке. Сотрудница находится в недоумении – допустима ли такая ситуация?

Женщина рассказывает: «В нашей компании сменилось руководство – владельцы. Вчера состоялось первое обращение новых владельцев к команде, но оно заставило меня чувствовать себя некомфортно. Новая владелица обратилась к коллективу полностью на русском языке. Она сама рассказала, что уже 20 лет живет в Латвии, однако не говорит на латышском.

Понятно, что выражать протесты против нового руководителя не слишком разумно, но допустимо ли это по закону? Может ли руководитель навязать свой выбор языка? Молодые коллеги даже не знают русского языка, но это, вероятно, означает, что с руководством и в дальнейшем придется общаться на русском. Я зла. Мне больше всего интересно узнать, допустима ли такая ситуация согласно закону».

LA.LV связался с Государственным центром языка, чтобы получить комментарий по этому вопросу. Как пояснила Мадара Реке, заместитель руководителя Департамента языкового контроля Государственного центра языка, в частном секторе внутреннее общение может происходить на иностранном языке, но что касается собраний – компания должна обеспечить перевод на латышский язык, если этого требует хотя бы один из участников собрания.

Регулирование Закона о государственном языке разделяет публичную и частную сферы, предусматривая в частной сфере свободу выбора в отношении использования языка, поскольку это не противоречит интересам общества.