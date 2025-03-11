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«Живет здесь 20 лет, но по-латышски не говорит!» - сотрудников фирмы разозлило руководство 11

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
«Живет здесь 20 лет, но по-латышски не говорит!» - сотрудников фирмы разозлило руководство
ФОТО: LETA

В LA.LV обратилась женщина, которая рассказала, что чувствует себя некомфортно в своей рабочей среде. Причина – новое руководство общается на русском языке.

Женщина сообщила, что на работе произошла смена руководства, и новые владельцы обратились к коллективу на русском языке. Сотрудница находится в недоумении – допустима ли такая ситуация?

Женщина рассказывает: «В нашей компании сменилось руководство – владельцы. Вчера состоялось первое обращение новых владельцев к команде, но оно заставило меня чувствовать себя некомфортно. Новая владелица обратилась к коллективу полностью на русском языке. Она сама рассказала, что уже 20 лет живет в Латвии, однако не говорит на латышском.

Понятно, что выражать протесты против нового руководителя не слишком разумно, но допустимо ли это по закону? Может ли руководитель навязать свой выбор языка? Молодые коллеги даже не знают русского языка, но это, вероятно, означает, что с руководством и в дальнейшем придется общаться на русском. Я зла. Мне больше всего интересно узнать, допустима ли такая ситуация согласно закону».

LA.LV связался с Государственным центром языка, чтобы получить комментарий по этому вопросу. Как пояснила Мадара Реке, заместитель руководителя Департамента языкового контроля Государственного центра языка, в частном секторе внутреннее общение может происходить на иностранном языке, но что касается собраний – компания должна обеспечить перевод на латышский язык, если этого требует хотя бы один из участников собрания.

Регулирование Закона о государственном языке разделяет публичную и частную сферы, предусматривая в частной сфере свободу выбора в отношении использования языка, поскольку это не противоречит интересам общества.

#латышский язык
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Григорий Антонов
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Комментарии (11)

  • ZZ
    Zslers Zubis
    16-го марта

    BB портал , а вы нехотели подумать преде чем написать?Вам ещё новые методички не выдали ?

    0
    0
  • EH
    Evgen Horoshilov
    13-го марта

    Всех любителей плешивого недомерка и рюZZкого мира стрелять как бешеных псин.

    17
    135
  • S
    SeaWolf
    Evgen Horoshilov
    13-го марта

    Глава AirBaltic тоже не говорит по-латышски и никого это не смущает, хотя это государственная компания!

    58
    1
  • lg
    lo gos
    11-го марта

    Открыто бы заявила, что не хочет разговаривать по-русски и не хочет работать! Но нет, давай втихаря доносы строчить – гнилая холопская душонка.

    613
    28
  • EH
    Evgen Horoshilov
    lo gos
    13-го марта

    Слышь,хлопковый,давай адресок свой. Я тебя лично на ремни порежу.

    13
    105
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го марта

    Для особо умных работников напоминание: на бирже труда говорят только на латышском языке. Идите, и будет вам счастье...

    506
    16
  • Д
    Дед
    11-го марта

    А она хочет заставить руководителя разговаривать на латышском! может проще ей найти новую работу или создать свою работу и разговаривать там, хоть на древне еврейском.

    424
    17
  • EH
    Evgen Horoshilov
    Дед
    13-го марта

    Слышь, животное ватнорогое, собирай чемоданы и пердячим паром до лаптестана, пока тебя не забаранили.

    4
    46
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    11-го марта

    В девяностые у нас в конторе хозяева были немцы контингент был разношёрстный русский латыши литовцы было даже два поляка и один румын этот вообще не на коком не бельмеса , но вот в чем смысл жизни разговаривая на разных языках мы друг друга прекрасно понимали .так может не в языке дело а в уважении оппонента.

    512
    13
  • ТК
    Тото Кутунио
    11-го марта

    Как говорится: Искал правду - Начал искать новую работу. Попутного ветра в спину.

    254
    2
  • ZZ
    Zslers Zubis
    Тото Кутунио
    16-го марта

    Нечего себе МВД уже угрожает?! А как же свабода слова?

    1
    0
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