В ближайшие дни ожидаются сильные осадки, мороз и солнце

В четверг и пятницу во многих районах Латвии ожидаются сильный дождь и метель, за которыми последуют мороз и солнечная погода, свидетельствуют последние прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

В четверг временами будет идти дождь, местами – сильный дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно будет слабым, в Латгале он будет дуть с юга, поэтому в юго-восточной части страны воздух прогреется до +10..+15 градусов, тогда как в остальной Латвии температура не превысит +2..+9 градусов.

В ночь на пятницу усилится северный ветер, в большинстве районов страны пройдут сильные дожди, которые перейдут в метель. Дороги станут скользкими. Днем осадки прекратятся, и небо начнет проясняться. Температура воздуха ночью и днем составит -3..+3 градуса.

В субботу ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер будет слабым, ночью температура местами опустится до -10 градусов, днем не превысит +2..+6 градусов. В воскресенье возможна более облачная погода.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, вторая половина марта в Латвии будет в среднем на три градуса теплее нормы.