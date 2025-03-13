Латвийские цены снова на взлете – так что не переставайте паниковать

Услышав новые данные об инфляции в Латвии, жители страны заплакали. Слезы катились из глаз и чиновников Минфина, только это были… слезы радости! Ведь чем выше цены, тем больше денег в виде налогов поступит в казну.

Про слезы радости – это, конечно, грустная шутка. Хотя, как мы знаем, в каждой шутке есть доля… Помнится, когда давеча президент Ринкевич в шутку порекомендовал «не переставать паниковать», это только усилило панику – народ уже давно не доверяет чувству юмора власть имущих.

Инфляция снова на подъеме

Так или иначе, но последние статистические данные неутешительны: только за месяц, то есть с января по февраль, уровень потребительских цен вырос на 0,8%, а годовая инфляция, то есть в период с февраля прошлого года по февраль нынешнего, выросла на 3,7%! И это не просто «средняя температура по больнице» – за этим показателем стоят реальные цены на товары и услуги. Причем, что самое тревожное, инфляцию гонят вверх именно продукты питания.

Давно доказано, что сильнее всего инфляция бьет по людям с маленькими доходами, ведь львиную долю их расходов составляют именно продукты, причем самые простые продукты, которые, как мы видим на примере Латвии, дорожают сильнее всего. И если для людей со средним достатком и выше инфляция действительно составляет в среднем «официальные» 3,7%, то для малоимущих и малообеспеченных реальная инфляция, с учетом структуры их расходов, превышает 10%, то есть мы говорим о двойной инфляции.

Примечательно, что именно в группе продуктов питания инфляция за год выросла на 5,7%!

Шоколад стал деликатесом

Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен на продукты питания за год оказали цены на кофе (+20,5%). Также подорожали молочные продукты (+14%), в том числе сливочное масло (+29,2%), молоко (+12,2%), сыр и творог (+6,1%). Выросли цены на шоколад (+19,5%), мясо птицы (+7,4%), кондитерские изделия (+4,3%), растительное масло (+18,5%), хлеб (+2,2%), оливковое масло (+18,1%), консервированную и переработанную рыбу и морепродукты (+10,3%), вяленое, соленое и копченое мясо (+1,8%), фруктовые и овощные соки (+8,3%), свежие овощи (+2%).

Кто-то из экспертов совершенно точно подметил, что шоколад с учетом роста его стоимости уже превратился в «люкс-товар» – своего рода деликатес, который уже далеко не каждому по карману!

Сколько стоит «потребительская корзина»?

Как мы видим, сильнее всего подорожали именно продукты, если можно так выразиться, первой необходимости, или базовые, – хлебные и молочные изделия, свежие мясо и рыба, растительное масло, овощи и фрукты…

Это значит, что минимальная потребительская корзина стала стоить еще дороже. Сколько именно? Парадокс, но на этот вопрос точно ответить нельзя, поскольку опять власти перестали рассчитывать минимальную потребительскую корзину и прожиточный минимум.

Так, 5 лет назад, то есть в конце 2019 года, в месяц в среднем на продукты на одного человека в Латвии семья тратила 333 евро. Но это до инфляционного бума 2023-2024 годов!

В 2021-м, когда инфляция была еще относительно умеренной, эксперты подсчитали, что прожиточный минимум на одного пенсионера, живущего в Риге, составляет 416 евро, а стоимость необходимых расходов на семью из двух взрослых и двух детей в месяц составляет 1237 евро. Понятно, что сейчас эти суммы можно смело умножать минимум на два.

Напомним, что в конце минувшего года наблюдалось «инфляционное затишье» – под занавес осени даже был зафиксирован нулевой рост инфляции. Но не стоит забывать, что затишье случилось уже после бури, когда инфляция была двузначной! Под этим соусом даже произошел стремительный рост зарплат в госуправлении. Зарплаты, конечно, росли и в частном секторе, но не такими темпами.

Отчего же мы снова столкнулись с ростом цен? Эксперты называют «традиционные» причины – рост цен на энергоресурсы (и прежде всего – на электричество и природный газ), а также геополитическую ситуацию.

Скорее всего, в Латвии снова началось такое психологически-экономическое явление, как «инфляционные ожидания». То есть жители, читая про все то безумие, что происходит в мире, и особенно на нашем континенте, уже психологически готовятся к худшему и, образно говоря, открывают кошелек шире.

Вместо снижения… повышение

По иронии судьбы, рост цен случился на фоне ряда инициатив Министерства экономики по снижению цен на продукты питания. Ожидалось, что, напротив, даже само появление подобных инициатив подтолкнет тех же торговцев к тому, чтобы «умерить аппетит», и если и не снизить цены, то хотя бы их не повышать.

Но чудес не произошло: цены в условиях рыночной экономики определяют спрос и предложения, внешние факторы и налоги, а не разного рода популистские инициативы. Кстати, об инициативах. Фактически пакет мер по укрощению цен состоял из двух частей. Первая часть – это попытка заставить торговцев применять равные наценки на отечественные и импортные продукты, не дискриминируя именно местные товары. Вторая часть – это собственно меры по снижению цен за счет в том числе и установления потолков наценок на базовые продукты питания.

И какова же судьба этого плана Минэкономики? Первая часть дошла до Сейма, где благополучно и застряла (депутаты профильной комиссии вернутся к соответствующим поправкам через две недели), а вторая часть даже не дошла до заседания Кабинета министров, поскольку против вмешательства государства в ценообразование выступили единым фронтом как торговцы, так и их «злейшие враги» – поставщики и производители.

Расходы не по доходам

Ясно одно: введенный с этого года единый необлагаемый минимум не поможет увеличить реальные доходы латвийцев. Нет, они действительно «на руки» уже получают больше, чем в минувшем году – в среднем на 25–40 евро в месяц.

Однако рост инфляции эти деньги мгновенно съедает. Причем рост будет только продолжаться – и за счет тех же цен на электричество, и за счет повышения с марта акцизов на алкоголь… Так что не переставайте паниковать, дорогие читатели!