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Предыдущий скандал еще не утих, а новая работа Бректе снова выводит из себя патриотов 4

Наша Латвия
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Предыдущий скандал еще не утих, а новая работа Бректе снова выводит из себя патриотов

Художник и руководитель кафедры живописи Латвийской академии художеств Кристиан Бректе опубликовал в социальных сетях очередное видер, но на этот раз, судя по реакции общественности, он зашел слишком далеко.

Некоторые пользователи социальных сетей считают, что эта работа выходит за рамки, в то время как другие видят в ней еще одно подтверждение привычной стилистики Бректе.

Как можно увидеть на видео, на этот раз Бректе выбрал тему мертвой народной девы, которая нарисована на тарелке. Его работа также украшена надписью «Латвийская Республика».

Многих такое положение дел сильно возмутило.

"Он всегда был таким, просто сейчас обострение. Может быть, приближается полнолуние или что-то в этом роде", - пишет один из пользователей.

"Вызывайте санитаров. В последнее время Бректе сходит с ума", - считает другой.

"Мне кажется, в последнее время весь мир сходит с ума. Этот мир уже не для нормальных людей", - отмечает третий.

"Интересный дизайн, спасибо за рекламу", - благодарит еще один.

Отметим, что на сайте Бректе такая тарелка появляется уже не в первый раз. К слову, ранее она стоила 50 евро, когда после последних скандалов - уже 70.

Как сообщалось, в конце февраля после жалоб нацблока государственная полиция начала уголовный процесс в отношении деятельности художника Кристиана Бректе за его видео на Рижском братском кладбище.

Уголовное дело начато по факту опубликованного в Facebook и TikTok 17 ноября прошлого года видеоролика, на котором запечатлены действия, возможно, связанные с объектом культуры, то есть осквернение памятника культуры, находящегося под защитой Латвии или другого государства.

#искусство #культура
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Комментарии (4)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го марта

    Ну по крайней мере он пытается через искусство влиять на общество. Провоцировать. Вызывать обсуждения. Хотя с моей точки зрения он м.у.д.а.к.

    12
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го марта

    Браво!!!

    34
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го марта

    Кажется, у нас завёлся свой вариант Семёна Скрепецкого, который подрывает пердаки националпатриотов.

    33
    2
  • MT
    Michael T.
    15-го марта

    МУЖИК !!! не в бровь а, прямо в глаз...СУПЕР! Гениально

    71
    1

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