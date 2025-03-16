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При разводе мне достались долги: можно ли с ними поделиться с бывшим супругом? 3

Наша Латвия
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
При разводе мне достались долги: можно ли с ними поделиться с бывшим супругом?

«Так получилось, что при разводе все взятые в браке финансовые обязательства остались на мне. Я тогда согласилась, потому что у мужа на момент развода были проблемы с бизнесом и со здоровьем.

Сейчас все более или менее у него выровнялось, и он согласился взять часть оплаты на себя – правда, пока на уровне разговоров. Можно ли заключить такое соглашение нотариально, а то мало ли завтра передумает? И каким должно быть такое соглашение о погашении кредитов – между мной и им или между ним и людьми/учреждениями, которым мы возвращаем долги? Читательница портала bb.lv»

Санта ТЕРЕХИНА, присяжный нотариус Рижского окружного суда:

– К сожалению, этот вопрос – задача с множеством неизвестных фактов, которые имеют принципиальное значение.

Например, каким образом был расторгнут брак – в суде или у нотариуса? Было ли заключено соглашение о разделе совместно нажитого имущества?

О каких конкретно финансовых обязательствах идет речь – кредит, ипотека, что-то другое? Так, если речь об ипотеке, то никаких действий нельзя предпринимать без согласия банка: по любым изменяющимся обстоятельствам, касающихся взаимоотношений с банком, должен быть заключен трехсторонний договор.

Могу порекомендовать автору вопроса напрямую обратиться к специалисту (в идеале – показать документы) и получить квалифицированный ответ по своей конкретной ситуации.

#спрашиваете — отвечаем #долги
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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0
1

Комментарии (3)

  • VS
    Vad Sorry
    17-го марта

    В данной ситуации с долгами сможешь поделиться с будущем:) конечно если будешь выбирать в следующем разе более ответственно:)))

    0
    2
  • VS
    Vad Sorry
    16-го марта

    Какие там принципиальные значения? Долг на тебе? Если он нормальный заплатит если нет долг на тебе, как эксперт я объяснил просто?

    3
    2
  • VS
    Vad Sorry
    16-го марта

    Тут всё просто взяла долг на себя ты должна, иди ищи другого мужа кто будет более ответственно относиться к тебе, а в данной ситуации твои долги , твои долги и ни надо искать идиотов , ты взяла ты и отдавать должна или найди нормального мужика и ни ной ,

    4
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