При разводе мне достались долги: можно ли с ними поделиться с бывшим супругом?

«Так получилось, что при разводе все взятые в браке финансовые обязательства остались на мне. Я тогда согласилась, потому что у мужа на момент развода были проблемы с бизнесом и со здоровьем.

Сейчас все более или менее у него выровнялось, и он согласился взять часть оплаты на себя – правда, пока на уровне разговоров. Можно ли заключить такое соглашение нотариально, а то мало ли завтра передумает? И каким должно быть такое соглашение о погашении кредитов – между мной и им или между ним и людьми/учреждениями, которым мы возвращаем долги? Читательница портала bb.lv»

Санта ТЕРЕХИНА, присяжный нотариус Рижского окружного суда:

– К сожалению, этот вопрос – задача с множеством неизвестных фактов, которые имеют принципиальное значение.

Например, каким образом был расторгнут брак – в суде или у нотариуса? Было ли заключено соглашение о разделе совместно нажитого имущества?

О каких конкретно финансовых обязательствах идет речь – кредит, ипотека, что-то другое? Так, если речь об ипотеке, то никаких действий нельзя предпринимать без согласия банка: по любым изменяющимся обстоятельствам, касающихся взаимоотношений с банком, должен быть заключен трехсторонний договор.

Могу порекомендовать автору вопроса напрямую обратиться к специалисту (в идеале – показать документы) и получить квалифицированный ответ по своей конкретной ситуации.