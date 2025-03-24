Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Общество Латвии и НПО пожертвовали Украине не менее 20,3 миллиона евро 5 1590

Наша Латвия
Дата публикации: 24.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Общество Латвии и НПО пожертвовали Украине не менее 20,3 миллиона евро

Общество Латвии и неправительственный сектор по состоянию на октябрь 2024 года пожертвовали на военную поддержку Украины не менее 20,3 миллиона евро, говорится в опубликованном мониторинге сектора обществ и фондов, проведённом Латвийским гражданским альянсом (ЛГА), пишет ЛЕТА.

ЛГА отмечает, что количество жертвователей — юридических лиц — и общая сумма пожертвований за последние пять лет значительно колебались. С 2019 по 2021 год число юридических лиц, указавших факт пожертвования в декларации по налогу на прибыль предприятий, умеренно росло. В 2022 году количество таких доноров резко увеличилось, достигнув 2310 юридических лиц, однако в 2023 году сократилось на 13,5%.

Общая сумма пожертвований в 2019 и 2020 годах оставалась примерно на одинаковом уровне, в 2021 году сократилась на 9,8%. Существенные изменения произошли в 2022 году, когда сумма пожертвований увеличилась на 127%, однако в 2023 году вновь снизилась.

Внезапный рост пожертвований в 2022 году ЛГА объясняет полномасштабной войной, начатой Россией в Украине, которая мобилизовала желание жертвовать в поддержку украинской армии и гражданского населения.

Согласно данным Государственной канцелярии, по состоянию на октябрь 2024 года общество Латвии и неправительственные организации пожертвовали не менее 20,3 миллиона евро на военную поддержку, 10,1 миллиона евро — на гуманитарную помощь, и 2,5 миллиона евро — на поддержку беженцев.

Пожертвования на поддержку Украины и нужды гражданских лиц получают и далее распределяют такие организации, как "Ziedot.lv", "Tavi draugi", "Tev", "Mūsu ligzda", "Uzņēmēji mieram" и другие.

Как уже сообщалось, общий доход обществ и фондов в 2023 году достиг 680 миллионов евро, однако обеспечение стабильного и долгосрочного финансирования остаётся серьёзным вызовом. По сравнению с предыдущим годом, в 2023 году доходы увеличились на 8,5%, а расходы — на 9,5%.

В мониторинге использованы данные Службы государственных доходов, "Lursoft", Государственной казны и Центрального статистического управления в сотрудничестве с Государственной канцелярией.

×
Читайте нас также:
#помощь Украине #Латвия-Украина
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
20
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео