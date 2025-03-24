Общество Латвии и неправительственный сектор по состоянию на октябрь 2024 года пожертвовали на военную поддержку Украины не менее 20,3 миллиона евро, говорится в опубликованном мониторинге сектора обществ и фондов, проведённом Латвийским гражданским альянсом (ЛГА), пишет ЛЕТА.

ЛГА отмечает, что количество жертвователей — юридических лиц — и общая сумма пожертвований за последние пять лет значительно колебались. С 2019 по 2021 год число юридических лиц, указавших факт пожертвования в декларации по налогу на прибыль предприятий, умеренно росло. В 2022 году количество таких доноров резко увеличилось, достигнув 2310 юридических лиц, однако в 2023 году сократилось на 13,5%.

Общая сумма пожертвований в 2019 и 2020 годах оставалась примерно на одинаковом уровне, в 2021 году сократилась на 9,8%. Существенные изменения произошли в 2022 году, когда сумма пожертвований увеличилась на 127%, однако в 2023 году вновь снизилась.

Внезапный рост пожертвований в 2022 году ЛГА объясняет полномасштабной войной, начатой Россией в Украине, которая мобилизовала желание жертвовать в поддержку украинской армии и гражданского населения.

Согласно данным Государственной канцелярии, по состоянию на октябрь 2024 года общество Латвии и неправительственные организации пожертвовали не менее 20,3 миллиона евро на военную поддержку, 10,1 миллиона евро — на гуманитарную помощь, и 2,5 миллиона евро — на поддержку беженцев.

Пожертвования на поддержку Украины и нужды гражданских лиц получают и далее распределяют такие организации, как "Ziedot.lv", "Tavi draugi", "Tev", "Mūsu ligzda", "Uzņēmēji mieram" и другие.

Как уже сообщалось, общий доход обществ и фондов в 2023 году достиг 680 миллионов евро, однако обеспечение стабильного и долгосрочного финансирования остаётся серьёзным вызовом. По сравнению с предыдущим годом, в 2023 году доходы увеличились на 8,5%, а расходы — на 9,5%.

В мониторинге использованы данные Службы государственных доходов, "Lursoft", Государственной казны и Центрального статистического управления в сотрудничестве с Государственной канцелярией.