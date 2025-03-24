В понедельник в Рижском замке по инициативе Ринкевича состоялась третья дискуссия о долгосрочном развитии энергетической отрасли, на которой обсуждался разработанный Министерством климата и энергетики план энергетической стратегии Латвии до 2050 года.

Президент выразил надежду, что удастся договориться о достаточно хорошей стратегии, чтобы начать ее реализацию. Он акцентировал внимание на том, что стратегии, планы и документы не могут быть самоцелью, за ними должен последовать результат - конкурентоспособные в рамках региона, безопасные, доступные и способствующие развитию энергоресурсы.

Ринкевич отметил, что эту работу нужно начинать уже сегодня, формируя диалог с самоуправлениями и уделяя внимание информированию общественности, так как это обеспечит отдачу в долгосрочной перспективе.

Как сообщалось, Министерство климата и энергетики совместно с отраслевыми экспертами в прошлом году подготовило проект энергетической стратегии Латвии.

В энергетической стратегии до 2050 года определены цели и приоритеты, чтобы адаптироваться к стремительным переменам в глобальной энергетике и обеспечить стабильное, надежное и долгосрочное энергоснабжение страны.

В стратегии подчеркивается, что энергетическая отрасль важна в развитии народного хозяйства и повышении конкурентоспособности Латвии. Нестабильность на энергетическом рынке, нарушения цепочек поставок, изменение климата, геополитические условия - все эти факторы влияют на доступность энергии и цены на нее, что еще больше усиливает необходимость использования разнообразных энергоресурсов.

Как отмечается в документе, энергетическая отрасль в Латвии составляет 10% от внутреннего валового продукта (ВВП) и охватывает широкий спектр ресурсов, в том числе электроэнергию, теплоэнергию и топливо. Отрасль играет ключевую роль в экономике страны и обеспечении благосостояния общества - от промышленного производства до домашних хозяйств.

В стратегии содержатся различные сценарии развития, с которыми Латвия может столкнуться до 2050 году - и оптимистичные, и пессимистичные. При благоприятном сценарии задача государства - извлечь как можно больше выгоды из возможностей, а в неблагоприятной - помочь обществу и предприятиям преодолеть трудности, стабилизировать экономику и обеспечить надежность энергоснабжения.

Основной сценарий на 2050 год, разработанный исходя из текущих тенденций, предполагает использование энергоресурсов, в котором будут преобладать возобновляемые энергоресурсы.

Этот сценарий предусматривает значительный рост использования биогаза, энергии ветра и солнца, что сократит использование ископаемого топлива. Постепенный переход на обновляемые ресурсы будет способствовать более дружественному по отношению к окружающей среде и безопасному энергоснабжению, отмечается в стратегии.