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Как долго Латвия сможет противостоять возможному вторжению России? Объясняет латвийский эксперт 12

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Как долго Латвия сможет противостоять возможному вторжению России? Объясняет латвийский эксперт

«Возможная война между Россией и странами НАТО не будет такой, какую мы видим на Украине», — заявил в интервью программе «Nra.lv sarunas» парламентский секретарь Министерства внутренних дел и военный эксперт Игорь Раев.

«Россия немедленно получит ответный удар по всем своим базам снабжения, по всем пунктам сосредоточения войск, по всем командным пунктам. Мы не будем мальчиками для битья, которые ждут, когда прилетит ракета и что-нибудь взорвет.

Ответ будет незамедлительным. А дальше вопрос в том, подойдет ли Россия к нашей границе и сможет ли она ее пересечь», — заявил И. Раев.

«Мы все время концентрируемся на защитных позициях на границе. Да, это правда, возможно не будут развернуты все силы на 100%, но если мы увидим полумиллионную группировку, развернутую у границ стран Балтии, мы определенно подтянем сюда какие-то силы из стран НАТО. Не будет так, что мы ждем до последней секунды, мол, может быть, они не нападут. Нет, определенно будут сделаны ответные шаги», - указал эксперт.

По его словам, если есть кое-какие проблемы в быстрой доставке сюда большого числа сухопутных сил союзников, то ракеты с кораблей и самолетов будут тут очень-очень быстро - все это, как и разведка для выявления целей, будет доступно в первый день.

«Я уверен, что США останутся в НАТО, они и станут нашим плечом, они нанесут удар. Тогда мы посмотрим, как они дойдут до нашей границы и сколько из них до границы дойдет», - успокоил Раев.

#мнения #оборона
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58

Комментарии (12)

  • DoBi
    Džoanna Bobošina
    29-го марта

    Мне одной смешно?🤣🤣🤣🤣

    3
    1
  • A
    Anim
    28-го марта

    Эти дебилы до сих пор уверены, что кто-то ради них в огне от ЯО будет гореть...

    19
    0
  • lg
    lo gos
    28-го марта

    никакой войны не будет, Латвию сдадут по одному телефонному звонку из-за океана

    50
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    28-го марта

    Браво , сильно сильно сказано. Только одно не учтено там в основном воюет чуркистан а сюда пошлют балтийцев и североморцев а это уже совсем другой уровень .

    32
    0
  • 28-го марта

    Герои,блин,на бумаге уже Россию победили,сказочники

    64
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го марта

    часа 4 максимум. в Риге, в аэропорту каждые 5 мин самолеты с элиткой, депутатами, министрами и прочей шелухой будут убывать на истрическую родину, в Швецию

    81
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го марта

    А самолётом нельзя давать улетать ведь кто-то должен ответ держать

    31
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го марта

    Да по этому аэропорту в первый же час бахнет. ПВО то нет. Что тут бить, несколько мостов да аэропорт.

    11
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    28-го марта

    Во первых почитай 5 статью устава НАТО,США могут прислать вместо армии 5 вагонов с сухпаями,во вторых,что у "агресссора"нет ПВО и флота,в третьих в РФ население 150 мл.,т.е.млн.3-4 смогут быстро поставить "под ружьё"(там в отличии от ЕС гос.резерв сохранили,так,что АК всем хватит)+где то500 тыс.обстрелянных вояк (СВО),да и люди Кима подтянутся согласно договора и что дальше?Езжай лучше на дачу-грядки копай,на пенсии надо отдыхать.

    57
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    28-го марта

    Латвия должна была с первого дня вступления в НАТО добиваться мирных отношений между Россией и Североатлантическим альянса, она же делала все противоположное и постоянно обостряла отношения. Сколько продержится в случае нападения - удар будет раза в четыре мощнее, чем на Украине, а оборонительные возможности раз в десять слабее, вот и считайте....

    64
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    28-го марта

    ровно столько сколько до ближайшего болота на танке

    50
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го марта

    Ещё один иксперд с пухлыми кулачками и жирной домашней харей. Прям "вечер у соловьёва" (или как его там, с визжащими олдфагами и скуфами).

    59
    5
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