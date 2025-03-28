Как долго Латвия сможет противостоять возможному вторжению России? Объясняет латвийский эксперт

«Возможная война между Россией и странами НАТО не будет такой, какую мы видим на Украине», — заявил в интервью программе «Nra.lv sarunas» парламентский секретарь Министерства внутренних дел и военный эксперт Игорь Раев.

«Россия немедленно получит ответный удар по всем своим базам снабжения, по всем пунктам сосредоточения войск, по всем командным пунктам. Мы не будем мальчиками для битья, которые ждут, когда прилетит ракета и что-нибудь взорвет.

Ответ будет незамедлительным. А дальше вопрос в том, подойдет ли Россия к нашей границе и сможет ли она ее пересечь», — заявил И. Раев.

«Мы все время концентрируемся на защитных позициях на границе. Да, это правда, возможно не будут развернуты все силы на 100%, но если мы увидим полумиллионную группировку, развернутую у границ стран Балтии, мы определенно подтянем сюда какие-то силы из стран НАТО. Не будет так, что мы ждем до последней секунды, мол, может быть, они не нападут. Нет, определенно будут сделаны ответные шаги», - указал эксперт.

По его словам, если есть кое-какие проблемы в быстрой доставке сюда большого числа сухопутных сил союзников, то ракеты с кораблей и самолетов будут тут очень-очень быстро - все это, как и разведка для выявления целей, будет доступно в первый день.

«Я уверен, что США останутся в НАТО, они и станут нашим плечом, они нанесут удар. Тогда мы посмотрим, как они дойдут до нашей границы и сколько из них до границы дойдет», - успокоил Раев.