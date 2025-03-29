В рыбных консервах из Исландии в Латвии обнаружены возбудители паразитарных заболеваний

Продовольственная и ветеринарная служба (ПВС) обнаружила возбудителя паразитарного заболевания «Anisakis sp» в печени исландской трески в собственном масле, согласно информации, опубликованной службой.

На основании жалобы потребителя в ходе лабораторных испытаний в продукте были обнаружены возбудители паразитарных заболеваний.

Представители службы отмечают, что из продажи изъята печень исландской трески в собственном масле в упаковке весом 115 грамм со штрихкодом «4752050014389» и датой производства — 31 октября 2024 года, а рекомендуемым сроком годности — 31 октября 2029 года.

ПВС разместила информационное уведомление о выявленном случае в Системе быстрого оповещения Европейского союза.

Управление по безопасности пищевых продуктов — это государственное административное учреждение, подчиняющееся Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль за пищевой цепочкой и ветеринарным сектором.