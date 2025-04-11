Почти каждый второй латвиец не чувствует безопасности - опрос

Почти каждый второй житель Латвии, или 42,3%, скорее не чувствуют себя в безопасности из-за текущей ситуации в обществе, свидетельствуют результаты опроса Государственной канцелярии о жизнестойкости латвийского общества в контексте войны России против Украины. В пятницу результаты опроса презентовала генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (LATO) Сигита Струберга.

Людей спросили, в какой степени теперешняя ситуация в обществе заставляет их чувствовать себя небезопасно. По сравнению с опросом 2023 года число респондентов, ответивших, что ситуация вызывает серьезное чувство незащищенности, увеличилось на 3,3 процентных пункта. В прошлогоднем опросе так ответили 18,3 % респондентов по сравнению с 15,2 % в 2023 году.

Струберга отметил, что латыши чувствуют себя в большей небезопасности, чем русскоговорящие. Противоположная тенденция наблюдается в Эстонии, где русскоязычные чувствуют себя более неуверенно.

В целом, по данным опроса, большинство респондентов в Латвии, или 60,6%, чувствуют себя в той или иной степени небезопасно.

74,9 % населения согласны с тем, что Латвия в настоящее время переживает серьезный кризис. Подобные результаты наблюдались и в опросе 2023 года, отметила Струберга. Она отметила, что наиболее пессимистично оценивают ситуацию жители Латгале, те, кто не считает себя латышами, и люди в возрасте от 40 до 60 лет.

Исследование показывает, что наибольшую угрозу респонденты видят в экономических трудностях - 36,7%, однако по сравнению с опросом 2023 года люди стали более оптимистичными, и эта угроза уменьшилась на 3,6 процентных пункта, то есть в 2023 году экономические трудности беспокоили 40,3%.

70,6 % жителей Латвии говорят, что текущая экономическая ситуация повысила общий уровень стресса, а меньше всего людей обеспокоены изменением климата - 45,7 %.

Сравнение данных опроса 2024 года и опроса 2023 года показывает, что самочувствие населения Латвии в условиях войны в Украине продолжает ухудшаться. Плохо себя чувствует каждый второй, или 50,5 %, причем просто плохо - 39,9 %, а очень плохо - 10,6%.

Только 5,4 % чувствуют себя в этом контексте хорошо. Для сравнения, в опросе 2023 года 10,9 % чувствовали себя хорошо. Опрос показывает, что меньше стало нейтральных ответов - в опросе 2024 года 36,4 % сказали, что чувствуют себя нейтрально, а в опросе 2023 года - 45,4 %.

Большинство респондентов - 65,2 % - не согласны с тем, что латвийское общество или общины готовы к чрезвычайным ситуациям. Этот показатель значительно ухудшился по сравнению с предыдущим годом: в 2023 году с этим утверждением были не согласны 45,1%.

Респонденты также согласны с тем, что жители Латвии и сообщества не доверяют друг другу. В опросе 2024 года с этим не согласились или скорее не согласились 50,9%, в то время как годом ранее - 41,2%.

Опрос показывает, что доверие граждан к Государственной полиции выросло по сравнению с 2023 годом. 62,2% выразили доверие к ней в 2024 году и 54,9% годом ранее. Одновременно выросло доверие к президенту Латвии: 58,2% в 2024 году и 56,3% в 2023 году.

Однако уровень недоверия к правительству Латвии вырос: 64,2 % выразили недоверие в прошлом году и 66,3 % годом ранее. Та же тенденция наблюдается и в отношении доверия к Сейму: 68,9 % не доверяли ему в прошлом году и 69,5 % в 2023 году.

Опрос проводился в октябре и ноябре 2024 года. В нем приняли участие 2005 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.