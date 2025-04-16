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Без сабли нельзя воевать? Бывшие командиры НВС называют её элементом боеготовности 4 1324

Наша Латвия
Дата публикации: 16.04.2025
LETA
Без сабли нельзя воевать? Бывшие командиры НВС называют её элементом боеготовности
ФОТО: LETA

Вручение сабель офицерам - историческая традиция, которую следует воспринимать как элемент боеготовности, поэтому опасно пускаться в дискуссии о необходимости этих символов, заявили агентству ЛЕТА бывшие командующие Национальными вооруженными силами (НВС), комментируя планы Министерства обороны (МО) по приобретению сабель для офицеров.

Бывшие командиры Раймондс Граубе и Гайдис Андрейс Зейботс не стали комментировать сумму закупки, поскольку в их распоряжении нет информации о доступных ценах и условия закупки должны оценивать специалисты по закупкам.

При этом Граубе и Зейботс подчеркнули, что в понятие боеготовности входит не только оснащение оружием, например, бронемашинами или дронами, но и мораль, составной частью которой являются традиции, а вручение сабли выпускникам Национальной академии обороны - это традиция, сложившаяся еще в межвоенный период.

Бывшие командиры не отрицают, что в нынешних напряженных геополитических условиях обеспечение армии вооружением и экипировкой чрезвычайно важно, но если в обществе, в том числе среди политиков, ставятся под сомнение традиции, то это уже опасная дискуссия.

"Если мы понимаем под боеготовностью только приобретение бронемашин и мин, то в таком случае уже можно дискутировать, нужен ли вообще Военный музей Латвии, военные оркестры, военные парады и другие вещи", - подчеркнул Граубе.

Кроме того, бывшие командиры подчеркнули, что эта традиция не уникальна для Латвии, в некоторых странах вручение сабли происходит столетиями.

С более жестким заявлением выступил бывший командир НВС Юрис Далбиньш. Он заявил агентству ЛЕТА, что, наблюдая, как в обществе и в социальных сетях распространяется информация об этой еще не состоявшейся закупке, он пришел к выводу, что этот процесс является операцией информационной войны и на крючок попались даже члены правительства.

"Всплывает крупная сумма, четыре года - и давайте посмотрим, как люди отреагируют. Результат получен, так как у некоторых появилось недоверие к Министерству обороны и армейскому руководству, к их профессионализму и способности оценить ситуацию", - подчеркнул Далбиньш и призвал не превращать тему сабель в вопрос политической игры во время предвыборной кампании.

Как сообщалось, Минобороны в ближайшие годы, возможно, потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров НВС; на поставку таких атрибутов в предыдущие годы уже заключены договоры на сотни тысяч евро, выяснило агентство ЛЕТА.

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#традиции #закупки минобороны
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Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го апреля

    Очень сильно повысят боеготовность латвийских офицеров памперсы для взрослых. Но только если они будут защитного цвета. Объявляйте конкурс на поставку и покраску памперсов - под это дело можно попилить больше денег, чем под сабельки. Сабельки в любой момент показывать надо, а памперсы раз - и уже новый нужен...

    8
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го апреля

    Новобранцам выдать бесплатно водяные пистолеты, а также предоставить в любое время суток свободный доступ к источникам воды. Командному составу выдать сабли в неограниченном количестве по две штуки в обе руки и одну на пояс. Для устрашения населения.

    18
    0
  • A
    Anim
    16-го апреля

    Клоуны в мундирах...

    45
    1
  • Д
    Дед
    16-го апреля

    То есть нормальный вопрос людей о том, как правители тратят заработанные ими деньги ( налоги), является информационной войной? А этот Долба... не офигел ли? Вообще то он обязан отчитываться перед обществом. В цивилизованной стране, его уже изгнали из министров, за такие расклады.

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