Смена караула: военные объекты Латвии возглавил новый полковник. Старый ушел на пенсию

Полковник Каспарс Миезитис назначен на должность руководителя Центра военных объектов и закупок системы национальной обороны Латвии, сменив на этом посту Иварса Вуканса.

Министерство обороны сообщило, что Вуканс покинул должность в связи с завершением срока своих полномочий и выходом на пенсию. Он возглавлял Центр с 30 декабря 2009 года, более четырнадцати лет.

Каспарс Миезитис служит в Национальных вооружённых силах с 1996 года. За годы службы он занимал различные должности: в Командовании по обучению, Объединённом штабе, штабе Земессардзе, а также в самом Министерстве обороны.

С июня 2023 года по апрель 2025 года исполнял обязанности командира 2-й Видземской бригады Земессардзе.

Миезитис окончил Латвийскую национальную академию обороны, проходил обучение в Университете логистики Армии США, а также в Балтийском колледже обороны.

Кроме того, участвовал в военной операции в Афганистане и представляя Латвию как национальный военный представитель в Штабе объединённых сил НАТО в Брунссуме, Нидерланды.

За годы службы Каспарс Миезитис был удостоен ряда наград, включая поощрения от НАТО, министра обороны и командующего Национальными вооружёнными силами.

Для справки: Центр военных объектов и закупок отвечает за управление недвижимостью Министерства обороны, организацию строительства военных объектов, а также реализацию мер по охране окружающей среды на объектах военной инфраструктуры.