«Всем штраф! Я в шоке!»: в Огре установили знаки и оштрафовали ранее припаркованные авто

Автовладельцев, которые оставили свои машины в Огре на проспекте Гривас, неприятно удивили «штрафные наклейки» от местной полиции, появившиеся на лобовых стёклах автомобилей. Ничего не подозревая, люди припарковали свои машины, как обычно, а позже в тот же день на проспекте Гривас были установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку. После этого стражи порядка принялись «приветствовать» водителей штрафами в размере 40 евро, сообщает передача Bez Tabu ( ТВ3 ).

Жительница Огре не сдерживала свои эмоции. Она сняла на видео целый ряд припаркованных автомобилей вдоль проспекта Гривас — все с прикреплёнными штрафными квитанциями. Накануне водители оставили свои машины в разрешённом месте, однако позже там были установлены запрещающие знаки. Пока жители не знали об этом, вечером прибыла полиция самоуправления и «одарила» автовладельцев штрафами по 40 евро.

"Всем штраф на стекле. Всем, абсолютно всем! Представьте себе, какие тут деньги! Какой ‘навар’, чёрт побери! Куда людям, блин, ставить машины? Куда?! Я в шоке! Всем штраф, и мне тоже! Спасибо за внимание!" - не скрывала возмущения женщина.

Другие опрошенные жители выразили возмущение по поводу появления новых знаков на проспекте Гривас, что затруднило поиск парковочных мест (во дворах мест мало), а также по поводу того, что штрафы были выписаны, как они говорят, «партизанским методом».

В самоуправлении Огрского края пояснили, что знаки были установлены строителями, которые до 4 мая — Дня восстановления независимости Латвийской Республики — спешат завершить строительство Площади Независимости на конце проспекта Гривас. В этот день, в государственный праздник, состоится торжественное открытие не только самой площади, но и экспозиции «Дорога Свободы». Изменения в организации движения необходимы, чтобы строительная техника могла свободно передвигаться по проспекту, сообщили в самоуправлении.

В то же время власти признали, что установка знаков была выполнена не лучшим образом — жителей предварительно не проинформировали об изменениях, например, через управляющие компании. Полицейские, не зная о сбое в коммуникации, просто выполняли свою работу — увидели машины в неположенном месте и добросовестно выписали штрафы, пояснили в самоуправлении.

Учитывая проблемы с информированием, самоуправление принесло извинения жителям и призвало оштрафованных обратиться в полицию — штрафы будут аннулированы.

После 4 мая автомобили снова можно будет парковать на проспекте Гривас, сообщили в самоуправлении.