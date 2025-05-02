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Амнистия вышла: латвийские силовики устали разбираться с внезапным потоком контрабанды из РФ 10 2271

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2025
BB.LV
Наши неподкупные таможенники проверят – всё и вся!

Наши неподкупные таможенники проверят – всё и вся!

ФОТО: LETA

В апреле Сейм послал на рассмотрение проект решения о полном запрете продажи в Латвии российских и белорусских товаров. Процесс пошел – временные рамки поставлены до 1 июля, когда опустится шлагбаум и, соответственно, за «запрещенку» станут наказывать.

Между тем власти взвешивают последствия столь широкого применения карательных мер: Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов является «компетентным учреждением по ведомственным проверкам и ведению следствия в криминальных процессах о возможных нарушениях санкций, констатированных во время проведения таможенных формальностей».

310 процесса за 2 года

Именно столько было возбуждено силовиками с 2022 по 2024 годы по статье 84 Уголовного закона – «нарушение санкций, определенных международными организациями и Латвийской Республикой».

Статья ранее была, так сказать, спящей – она применялась к считанным единицам. А тут просто вал нарушителей! Между прочим, по самому легкому пункту 1 доселе предусматривалось наказание – до 4 лет лишения свободы, пробационный надзор, денежный штраф. Пункт 2, с «существенным ущербом», повышал кару до 5 лет, а уже пункт 3, «если его совершила группа лиц по предварительному сговору или его совершило государственное должностное лицо или ответственный работник предприятия (предпринимательского общества) или организации» – до 8 лет.

Все очень серьезно: «Включенное в статью преступное деяние угрожает внешней безопасности государства, ибо международное сотрудничество с другими государствами и выполнение принятых обязательств есть гарант независимости государства». Недаром статья 84 в Уголовном законе предшествует 85-й – «шпионаж»...

Рассматривая представленные на подкомиссию Сейма по уголовному праву и политике наказаний документы, нельзя не подивиться – сколько же в Латвии внезапно нашлось людей, готовых на неправовые деяния. Судите сами – материалы, связанные с нарушением санкций, занимают 40% полученных соответствующим управлением полиции.

«Таможенное управление СГД (...) обеспечивая надзор санкций, введенных против России и Беларуси, т.е. проводя проверки грузовых документов, физические проверки грузов, почтовых отправлений, а также физический надзор лиц, перемещающихся через границу, в 2175 случаях товары были запрещено вывозить из Европейского союза или ввозить в Европейский союз из России и Беларуси, в 2647 случаях физическим лицам было запрещено въезжать в Европейский союз, а также отклонено 534 почтовых отправления».

Наша маленькая республика, гордо сообщается в материале силовых структур, по-прежнему входит в первую тройку государств Евросоюза – по абсолютному количеству проведенных проверок в части надзора за санкциями, а также «одна из первых по объему отклоненных грузов в числовом значении». Вот, наконец, мы в чем-то и впереди Европы всей!

«Несмотря на объемные контрольные мероприятия»

Но вот незадача: несознательное население не унимается. «По-прежнему число констатированных нарушений, связанных с несоблюдением санкций при ввозе товаров (импортируя) или вывозе (экспортируя), сохраняется на высоком уровне, в отдельных областях даже превышая показатели 2022 года».

Свое веское слово сказал Совет по надзору за преступностью, который дважды в прошлом году обсуждал данную тематику: «Генеральный прокурор обратил внимание правительства, что в силу быстро возрастающего числа криминальных процессов, что объективно связано с контролем определенных санкций и раскрытием преступлений, существуют значимые риски...» Так, страдает качество следствия, урегулирования уголовно-правовых отношений, признания лица виновным – а равно и мотивации персонала.

«Уголовные процессы в области расследования санкций занимают много времени и требуют существенных государственных ресурсов», – констатировала также Генеральная прокуратура.

Поэтому, проконсультировавшись, властные структуры решили рекомендовать денежный порог в 10 000 евро – за которым должна следовать уголовная ответственность, а то, что ниже, карать уже административно. «Было бы нецелесообразно лицо привлекать…» – вдруг поняли силовики.

Между прочим, вышеуказанная стоимость в десять «штук» касается не только товаров, но также и «посреднических услуг, технической помощи». Правда, непонятно, как расценки на таковые вообще можно объективно оценить, ведь речь идет о иных государствах, где существуют свои порядки стоимости оказываемых работ. И некий объем работ, совершенный, к примеру, в Беларуси, оценивается совершенно иначе в Латвии.

Так или иначе, пока замены тюрьмы штрафом – нет, зато поднимут сроки по статье 84 – до 5, 8 и 12 лет соответственно.

Что в Евросоюз попало, то из санкций пропало

Кроме всего прочего, законодательство не должно касаться тех российских или белорусских товаров, которые уже оказались в ЕС.

«Соблюдая основной принцип свободного оборота товаров в Договоре о деятельности Европейского союза, не предусматриваются никакие дополнительные ограничения в отношении перемещения товаров через внутреннюю границу Латвийской Республики. Тем самым, расследуя деяния в области нарушения санкций, товар становится подвергаемым санкциям Европейского союза только в тот момент, когда он вывозится из третьих государств или ввозится из третьих государств. Таким образом под понятием «перемещение через государственную границу» на практике понимается перемещение санкционных товаров через внешнюю границу государства, т.е. границы Европейского союза в или из третьих государств, ибо до того, пока товар находится на территории Европейского союза и перемещается по ней, это совершенно разрешенный товар без статуса».

Если переводить с чиновничьего языка на человеческий, то наши власти вынуждены признать, что внутри ЕС товарооборот контролировать фактически нереально. Ведь тогда надо проверять буквально каждый грузовик, который едет в ЛР или из нее – а не запрятана ли там российско-белорусская запрещенка? Тем самым, национальные структуры официально закрывают глаза на ввоз в Латвию товаров из РФ и РБ, если те ранее пройдут таможенную процедуру в государствах Евросоюза.

Таким образом, продукция российских и белорусских производителей может получить новую государственную принадлежность – от тех стран ЕС, которые ее обрабатывают. Ибо далеко не всякие государства-участники разделяют столь радикальную позицию, подобную Латвии, – что прекращение торговли с РФ и РБ может каким-то образом повлиять на их политику.

Кстати, и я лично вполне легально пользуюсь такого рода опцией – регулярно получая книги из России, как изданные в 2025 году, так и более раннего выпуска. Цены исключительно гуманные, раза в полтора-два от тех, по которым реализуют их в Латвии. Такое впечатление, что и наши книгопродавцы делают заказы на этой интернет-площадке в Испании, после чего ставят уже свою накрутку. Интересно, однако, как в ближайшем будущем будет интерпретирована местными органами такая торговая практика – как продажа «европейского» товара или же все-таки реализация продукции России.

А вообще, международная торговля – она такая, сложная. Вот и жду, пока на прилавках какой-нибудь сети в ЛР вновь появятся сушки производства одной фабрики на Волге – потому как ничего вкусней в этой категории я лично не ел.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ

Среди списка товаров, которые запрещено вывозить из ЕС в Россию, указаны «воздушные корабли, космические корабли и их части» – код 88.

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#контрабанда #таможня
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Оставить комментарий

(10)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го мая

    скоро начнут все машины на "границе" разбирать и после собирать. главное чтоб лишних деталей не осталось. а людей прогонять через гинекологов и проктологов. вдруг в дырке запрещенку найдут

    46
    5
  • Д
    Дед
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го мая

    Интересно, самим латышам не противно, что у них власть настолько мелочна и омерзительна?

    53
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    2-го мая

    "Устали разбираться", потому что что дело это бестолковые и бесполезное, присуще людям низкого интеллекта, что ведёт к дальнейшей деградации и вымиранию нации!

    40
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    2-го мая

    Такой же, видимо, низко интеллектуал, который постоянно жмёт на красный палец вниз.

    8
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го мая

    ..ну вот и следующие шаги национал-тоталитаризма. Дальше что?

    26
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    2-го мая

    Дальше ничего - только тишина!

    21
    1
  • JB
    Janis Berzin
    2-го мая

    Даже во время ВМВ штатовские буржуи умудрялись торговать с Третьим Рейхом через Швецию, Швейцарию, Испанию, Португалию. Ныне три года качали газ российский газ через Украину ЕС, в то время, когда дроны гонялись за одинокими прохожими-беженцами. При капитализме одновременно воевать, торговать и запрещать очень выгодно.

    39
    2
  • Д
    Дед
    2-го мая

    За,,,бались разбираться с бутербродами, которые ввозят люди. Это охренеть, бутерброды и начатые пачки сигарет заставляют выбрасывать. у детей недоеденное мороженное отбирают.

    52
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    2-го мая

    Самое поганое что они от этого получают несказанное удовольствие. Вот в чем реальная проблема.

    48
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    2-го мая

    Их переворачивает внутри от осознания того, что Курляндия, Лифляндия и половина Витебской губернии были в составе Российской Империи, не более того!

    35
    2
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