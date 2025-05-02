Власти Риги издали новые правила содержания домашних животных

Теперь собак нельзя будет выводить в скверах, на детских и спортивных площадках и пляжах. А без поводка питомцев разрешат выводить только с 22 до 7 часов в скверах и парках.

Также выгуливать собак без поводка можно будет в специально отведенных местах, огороженных и оборудованных для проведения собачьих тренировок.

Самые известные из них – рядом с садом Виестура, в парке Зиедоньдарзс, в Гризинькалне, в сквере на Сахарова, 28.

Крупнейший в Риге парк для выгула собак находится на Луцавсале, он разделен на четыре зоны – общую и специальные зоны для щенков, для маленьких и для крупных собак.

Муниципальная полиция Риги имеет право в любой момент проверить статус домашнего животного, гуляющего по улице. Для этого владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию полицейских зафиксировать питомца, чтобы безопасно и беспрепятственно считать идентификационный номер микрочипа собаки. То же самое касается и любителей погулять с кошками и хорьками.

Если же требование будет проигнорировано, муниципальный полицейский вправе привлечь отловщиков собак, хорьков и кошек с дальнейшей отправкой животного в приют.

Согласно новым правилам, ежегодный сбор за содержание собаки в размере 10 евро должен уплачиваться до 1 марта. При оплате необходимо указать фамилию владельца собаки или название юридического лица, персональный код или регистрационный номер компании, а также идентификационный номер собаки, указанный в ее микрочипе.

От уплаты сбора освобождаются лица с инвалидностью 1-й или 2-й группы, а также владельцы собак, имеющих статус собаки-поводыря, ассистента или терапевта, зарегистрированных в базе данных Службы поддержки села.

В случае стерилизации собаки сбор за ее содержание составит 50% от установленной суммы. Планируется разработать систему связи с владельцами животных, чтобы напоминать им о необходимости ежегодной уплаты сбора за содержание собаки.

На данный момент в Риге числится более 53 тысяч домашних собак.