В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая в городе Талси прошел военный парад.
После прохождения марширующих подразделений в небе пролетел самолёт «Aн-2» Воздушных сил Латвии, оставляя за собой красно-бело-красную дымовую полосу.
Затем проследовали принадлежащие Латвии вертолёты – «UH-60 Black Hawk», «A-119» и «A-109».
В пролёте также приняли участие также американские вертолёты «Black Hawk» и «CH-47 Chinook», канадский «CH-146», а также истребители F-16.
Парад в этом году дополнило участие двух американских ударных вертолётов «Apache», способных действовать в любых погодных условиях, днём и ночью.
Парад на 4 мая проходит в разных городах Латвии. В следующем году он состоится в Айзкраукле.
