В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая в городе Талси прошел военный парад.

После прохождения марширующих подразделений в небе пролетел самолёт «Aн-2» Воздушных сил Латвии, оставляя за собой красно-бело-красную дымовую полосу.

Затем проследовали принадлежащие Латвии вертолёты – «UH-60 Black Hawk», «A-119» и «A-109».

В пролёте также приняли участие также американские вертолёты «Black Hawk» и «CH-47 Chinook», канадский «CH-146», а также истребители F-16.

Парад в этом году дополнило участие двух американских ударных вертолётов «Apache», способных действовать в любых погодных условиях, днём и ночью.

Парад на 4 мая проходит в разных городах Латвии. В следующем году он состоится в Айзкраукле.