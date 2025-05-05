Соцсети: долой русский язык? Латвия обогнала даже Польшу 9 2128

Дата публикации: 05.05.2025
Изображение к статье: скриншот: tiktok

Уже свыше ста тысяч просмотров в соцсети "тикток" набрал ролик латвийского блогера о положении русского языка.

Даже в метро Варшавы можно купить билет на русском языке, рассказал латвийский блогер.

"В польском аппарате который продает билетики на метро, есть русский язык! К любому поляку подойди, он русский язык в помине не знает. А в аппарате можно выбрать русский язык. А в Латвии - нельзя!", - объяснил блогер.

И показал, как купил билет в метро на русском языке. "Итак, в польских аппаратах метро есть русский язык, а в латвийских банкоматах его больше нет. Не говоря о том, что в аппаратах для покупки билетов в Латвии русского языка давно нет. И где находится Польша от России, и где находится Латвия? Сколько живут русских в Польше, и сколько в Латвии?", - спрашивает рижанин.

Свыше 700 комментариев и 640 репостов набрал ролик на текущий момент. Нашлись и недовольные: "вот и оставайся в своей Польше, если так там тебе нравится", "чемодан, вокзал, Варшава", "нам русский язык не нужен", "нет задачи привлекать сюда русских, экономика Латвии и так должна выжить", - считают национально настроенные пользователи.

@dobbycom

Так и живем 🤣

♬ оригинальный звук - ОСТРОВ СТРЕССА
