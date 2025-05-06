Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) отмечает, что пока еще рано судить, как конкретные изменения коснутся латвийских водителей, но уже в этом году отдельные изменения вступили в силу и у нас. В Еврокомиссии готовят новые предложения, в том числе о периодичности технических проверок электротранспортных средств, а также манипуляциях с показаниями одометра.

"Такие предложения готовятся в Еврокомиссии, но это пока только предложения и их еще нужно рассмотреть в Европарламенте. В связи с этим сказать, как эти правила будут распространяться на автомобилистов Латвии или другой страны ЕС, нельзя, так как еще неизвестно, какие правила будут приняты", - отметили в ДБДД.

Однако уже в этом году в Латвии вступил в силу новый порядок периодичности технического осмотра транспортного средства, согласно которому первый техосмотр новый автомобиль должен пройти через 3 года, потом через 2, потом снова через 2 и еще раз через 2 года, а начиная с 10 лет - ежегодно. Настоящие правила распространяются на все транспортные средства, в том числе на электромобили.