Депутаты комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества сегодня удивились: почему в Латвии официально зарегистрировано на две тысячи украинских детей школьного возраста больше, чем зарегистрировано в системе образования Латвии.

Так, по данным Управления по делам гражданства и миграции, в Латвии зарегистрированы 6130 украинских детей в возрасте от пяти до 17 лет, тогда как в системе образования Латвии зарегистрирован 3991 гражданский житель Украины этого возраста.

В связи с этим несколько депутатов выразили недоумение: где находятся те дети, которые не посещают учебные заведения.

Депутат Раймондс Бергманис задал риторический вопрос, можно ли вообще в Латвии получить точные данные о людях. «Это какая-то государственная несостоятельность», — возмущался бывший член правительства Бергманис.

Он также поинтересовался, не приведёт ли неспособность Латвии учитывать своих жителей к ситуации, аналогичной шведской, где, по его словам, уже признано, что страна не справляется с преступными бандами.

«У нас вообще есть цели или задачи в отношении этих людей? Мы хотим навести порядок в этой системе?» — возмущался оппозиционер.

Перед ним отчитались чиновницы. Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Кристине Нидре-Латере оправдывалась перед депутатами тем, что посещение школы в Латвии не является обязательным. «Соответственно, мы не можем зарегистрировать в системе образования детей, которые не получают эту услугу», — сказала она.

Однако на вопрос о том, кто конкретно в таком случае несёт ответственность за украинских детей школьного возраста, которые зарегистрированы в Латвии, но не находятся в системе образования, Нидре-Латере не сумела дать ответ.

Впрочем, виновные были найдены достаточно быстро. Парламентский секретарь Министерства культуры Сигне Грубе заявила, что каждый гражданский житель Украины, прибывший в Латвию, регистрируется в реестре, предназначенном для предоставления поддержки, и за это отвечают самоуправления.

«Соответственно, работники конкретных самоуправлений несут ответственность за каждого жителя, находящегося на их территории», — отметила Грубе.

Комиссия в среду договорилась направить запросы в учреждения и министерства. А именно:

– осуществляется ли контроль технического состояния автомобилей с украинскими номерными знаками на территории Латвии?

– сколько украинских граждан работают в Латвии?

– есть ли информация о работающих в теневой экономике?

Депутаты так и не поняли, к кому именно обращаться за информацией о более чем 2000 украинских детях, но подчеркнули, что этот вопрос является важным.

Для справки: согласно утверждённому в прошлом году правительственному плану поддержки граждан Украины, в Латвии зарегистрированы более 32 000 украинцев, получающих помощь от самоуправлений. С 24 февраля 2022 года более 69 000 украинцев получили разрешения на временное проживание и долгосрочные визы типа D.

По состоянию на середину апреля этого года в Латвии находилось более 30 000 украинцев с действующим статусом временной защиты.