«Rīgas satiksme» закупит 120 новых автобусов 4 1250

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Rīgas satiksme» закупит 120 новых автобусов
ФОТО: LETA

Муниципальное ООО «Rīgas satiksme» планирует закупить 120 новых автобусов, сообщили агентству LETA в компании.

Компания «Rīgas satiksme» объявила рыночное исследование по закупке 18-метровых автобусов, из которых 60 планируется приобрести как электроавтобусы, а ещё 60 – как дизельные.

Цель исследования рынка — выяснить возможные сроки поставки, технические решения и ориентировочные затраты.

На основе результатов исследования будет подготовлена и объявлена закупочная процедура.

Задача исследования — получить всестороннюю информацию о предлагаемых отраслью автомобилестроения новых технологических решениях, включая возможности гибридного привода, различные системы активной и пассивной безопасности, элементы автономного движения, возможности удалённой диагностики и другие решения, которые могли бы быть применимы в общественном транспорте города Риги.

Одновременно будут выяснены и сроки поставки, и ориентировочные расходы для подготовки тендерной документации.

Во время рыночного исследования «Rīgas satiksme» уделит особое внимание решениям, способствующим более эффективной и устойчивой эксплуатации транспортных средств. Будут оценены возможности внедрения альтернативных решений для тканевой обивки сидений – более прочных и лёгких в уходе материалов, которые улучшили бы гигиену салона, упростили бы ежедневную уборку и снизили бы долгосрочные эксплуатационные расходы.

Важным фактором станет также эффективность технического обслуживания – автобусы должны быть сконструированы так, чтобы обслуживание было быстрым, простым и менее ресурсоёмким. В рамках исследования будут также оценены решения, повышающие безопасность движения как для водителей и пассажиров, так и для других участников дорожного движения.

Планируется обратиться к широкому кругу потенциальных поставщиков – как к международным производителям автобусов, так и к официальным дилерам в Европейском союзе и за его пределами.

В 2023 году «Rīgas satiksme» работала с оборотом 184,044 миллиона евро, а прибыль компании составила 1,838 миллиона евро.

«Rīgas satiksme» обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственным владельцем компании является Рижская дума.

#Ригас Сатиксме #автобусы #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
