Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 3 августа 1941 года наряду с формированием 201–й Латышской стрелковой дивизии ЦК КП (б) Латвии и Совнаркому ЛССР предписывалось "приступить к формированию партизанских отрядов и групп для действия в тылу врага".

Материальное обеспечение, вооружение и подготовка были возложены на Народный Комиссариат внутренних дел СССР.

Первые разведгруппы были заброшены в Латвию еще летом–осенью 1941 года на катерах с еще остававшегося под контролем Красной армии острова Сааремаа. На латвийской территории между тем оставалось до 800 коммунистов, не успевших эвакуироваться. Питательной средой для партизанских отрядов служили и военнопленные, переведенные из лагерей в местные сельские хозяйства — таковых было около 28 тысяч.

Осенью 1941 года прошла серия нападений на немцев в Лиепае — около трех десятков диверсий за две недели, одним взрывом гранаты были ликвидированы три офицера вермахта. Вожак лиепайских комсомольцев, организатор обороны города–порта Имантс Судмалис сумел проникнуть в Ригу, возобновив подпольную работу. В Даугавпилсе действиями антинацистского сопротивления руководил секретарь горкома Павел Лейбч.

С другой стороны, германское командование опиралось на кадры довоенной полиции, айзсаргов. Бывший заместитель начальника Политического управления МВД ЛР, опытнейший агентурист Робертс Штиглицс был назначен префектом Риги. Осенью 1941 года в административном центре Остланда было арестовано и расстреляно в лесу Бикерниеки 115 участников нелегальных организаций. В Лиепае казнили комсомольского вожака Бориса Пелнена и его товарищей.

Вермахт перебросил для действий в тылу 207–ю охранную дивизию. К концу 1941 года организованное сопротивление было подавлено, некоторые партизанские отряды — Кадаковского, Янулиса и другие — перешли в Россию и Беларусь. Молодежный отряд Пасиенской и Шкяуненской волостей Лудзенского уезда под командованием Грома активно действовал в Освейских лесах Витебской области.

С весны 1942 года в советском тылу было отобрано 330 добровольцев для действий за линией фронта. Прошедших спецподготовку, оснащенных рациями партизан перебрасывали в Латвию транспортными самолетами. В разрыве немецких позиций проникли на родину разведчики отряда НКВД ЛССР "Узвара", которые успешно действовали на немецких коммуникациях месяц — и под воздействием крупных сил противника ушли на восток.

Наибольшим успехом партизан в Латвии к концу первого года войны стал штурм Шкяунской волости в ночь с 12 на 13 июня 1942 года. Около 200 бойцов отряда Иманта Судмалиса разгромили полицейский участок, узел связи, захватили крупные трофеи. А 17 июня на участке железной дороги Виганте — Аглона произошел мощный взрыв, уничтоживший 10 вагонов с боеприпасами, 5 железнодорожных зданий и 140 м рельсового пути.

"Дело принимает форму организованной партизанской войны", — с тревогой сообщал гебитскомиссар оккупированного Даугавпилса…