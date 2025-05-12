А вы его прошли? В этом году полиция выявила 430 водителей без медосмотра

Дата публикации: 12.05.2025
За последние годы Госполиция задержала в среднем 1700 водителей, у которых истек срок действия медосмотра. За четыре месяца этого года сотрудники правоохранительных органов выявили почти 430 таких водителей, сообщила Служба новостей Латвийского Радио.

Закон о дорожном движении предусматривает, что если водитель своевременно не прошел медосмотр — он не может управлять транспортным средством. Несоблюдение закона влечет штраф в размере 40 евро.

«Водителю запрещается пользоваться правами, но он не теряет право управления транспортным средством. Закон не предусматривает запрет на управление транспортом за такое нарушение. Необходимо отдавать себе отчет в том, что с каждым последующим разом, когда водителя поймают на таком нарушении, он может получить повторный штраф. Я думаю, что большинство водителей забывают о медобследовании . Но, есть очень хороший способ — есть приложение Дирекции безопасности дорожного движения, где вы можете получать все напоминания.

Приложение бесплатное. Я думаю, это был бы один из эффективных способов как себя дисциплинировать», — говорит представитель Рижского регионального управления Госполиции Янис Парадниекс.

Водители мотоциклов и автомобилей должны проходить медицинский осмотр каждые 10 лет, а после 60 лет — каждые 3 года. Для водителей грузовиков и автобусов — один раз в 5 лет, а после 60 лет — один раз в 3 года.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
