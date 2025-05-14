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Собьют ли с братских кладбищ красные звезды? 6 807

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
Diena.lv
Собьют ли с братских кладбищ красные звезды?

О феномене братских кладбищ в Латвии высказался доктор истории Мартиньш Митаурс. В интервью Diena преподаватель ЛУ отмечает: «Братские кладбища не то же самое, что бывший Памятник Победы. Одно дело такой идеологический объект, который был в Парлаугаве, и другое дело это кладбище как место захоронения. Потому не думаю, что начнется какая-то кампания чистки кладбищ или что-то подобное».

«Можно, конечно, присоединить поясняющие таблички к этим мемориальным ансамблям или местам захоронений, кратко пояснив, что речь идет о Второй Мировой войне и павшим на территории Латвии солдатах Красной Армии, среди которых были также у ударном темпе мобилизованные в 1941 и 1944 году латвийские жители, когда в Видземе и Латгале вошла Красная Армия. Конечно, это для тех мобилизованных кончилось очень трагично. Таков также есть смысл освоения военной истории, что можем сходить на кладбище павших солдат и увидеть прямое свидетельство о тех временах, и также все пропагандистские наслоения, которые появились уже позже, ибо все эти комплексы братских кладбищ в Советском Союзе создавались в основном в 70-е годы...»

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#памятник #символика #кладбище
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(6)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го мая

    А что насчёт немецких старых кладбищ в Латвии???...

    3
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го мая

    Просто какая-то дикость и бескультурье на уровне правительства воевать с могилами , почему в других странах (Япония Германия и тд) ухаживают и почитают всех усопших особенно военные захоронения .

    18
    0
  • З
    Злой
    14-го мая

    В СМИ СБ распространили недавно информацию что любые разговоры по поводу кладбищ это пропаганда Кремля, статью я сохранил

    14
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го мая

    ...Это же будет как минимум будет честно...

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го мая

    А почему правительство Латвии не хочет назвать то число, а возможно и цифру, которые покажут то колличество населения, которые должно остаться на территории Латвии чтобы государство перестало быть нищим. Это же будет как минимум чем-то. Возможно многие сами уедут и их не надо будет убивать.

    3
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го мая

    Ну что, я так понимаю что Латвия без гражданской войны в будущем просто не рассматривается.

    17
    1
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