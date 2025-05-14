Собьют ли с братских кладбищ красные звезды?

О феномене братских кладбищ в Латвии высказался доктор истории Мартиньш Митаурс. В интервью Diena преподаватель ЛУ отмечает: «Братские кладбища не то же самое, что бывший Памятник Победы. Одно дело такой идеологический объект, который был в Парлаугаве, и другое дело это кладбище как место захоронения. Потому не думаю, что начнется какая-то кампания чистки кладбищ или что-то подобное».

«Можно, конечно, присоединить поясняющие таблички к этим мемориальным ансамблям или местам захоронений, кратко пояснив, что речь идет о Второй Мировой войне и павшим на территории Латвии солдатах Красной Армии, среди которых были также у ударном темпе мобилизованные в 1941 и 1944 году латвийские жители, когда в Видземе и Латгале вошла Красная Армия. Конечно, это для тех мобилизованных кончилось очень трагично. Таков также есть смысл освоения военной истории, что можем сходить на кладбище павших солдат и увидеть прямое свидетельство о тех временах, и также все пропагандистские наслоения, которые появились уже позже, ибо все эти комплексы братских кладбищ в Советском Союзе создавались в основном в 70-е годы...»