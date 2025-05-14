Baltijas balss logotype

Уже скоро можно будет не учить русский язык 1 2276

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
LETA
Уже скоро можно будет не учить русский язык

В Сейме в срочном порядке рассматривается вопрос об отмене русского языка как второго иностранного в средней школе, пишет Diena.

В первом чтении депутаты его концептуально поддержали. Законопроект предусматривает, что со следующего учебного года ученики 10-х и 11-х классов общеобразовательных школ и учащиеся 1-го курса профессионально-технических учебных заведений смогут не начинать или не продолжать освоение русского языка. Образовательные учреждения должны обеспечить этим ученикам вместо русского другой второй иностранный язык.

Мнения директоров школ по поводу такого решения расходятся - не все видят в нем смысл. Школьников, которые уже предпочли отказаться от русского языка в пользу другого официального языка Евросоюза, не так уж много.

В Цесисскую государственную гимназию дружеского призыва никто из родителей не пришел с таким заявлением. До сих пор русский язык предлагался как второй иностранный, и есть родители и школьники, которые его выбрали. В дальнейшем, правда, в 7-м классе гимназии уже не планируется его преподавать. Статистика свидетельствует, что из 180 учеников старших классов в 10-м классе русский язык изучают 12 человек, в 11-м - столько же, в 12-м - никто, значит, так выходит один класс, пояснил директор школы Оскарс Кауленс, добавив, что ему все-таки непонятно, почему в демократической стране дети не могут пополнять свой лингвистический багаж изучением этого языка. Даже в нынешней геополитической ситуации выступать против языка как такового вряд ли разумно.

В средней школе Зенты Маурини в Гробине также усиленного интереса к отказу от русского языка нет: в прошлом году соответствующее заявление поступило от родителей лишь одного ученика основной школы, а в этом году такого не подал никто, говорит директор Лайла Рога. Но такое решение Сейма, по ее мнению, следует поддержать. Старшеклассники уже обращались к директору в связи с выбором другого второго иностранного языка, так как школа предлагает несколько языков: русский, немецкий, испанский и французский. Сейчас в средней школе 40 учеников изучают русский язык, 30 - немецкий, остальные - французский и испанский.

"Это означает, что мы уже сейчас подготовились к тому моменту, когда преподавать русский язык уже будет нельзя", - подчеркивает Рога.

В Краславской гимназии те старшеклассники, которые в свое время начали изучать русский язык как второй иностранный, продолжают делать это и в 10-м, и 11-м классах - по численности это треть или четверть учеников (в зависимости от года). И все же большинство предпочло изучать немецкий или французский, несмотря на то, что в этом приграничном городе живет много русскоязычных и около половины учеников этой школы в семье говорят по-русски.

Читайте нас также:
#русский язык
1
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го мая

    В самом скором будущем, никто никого не будет ничего заставлять делать принудительно. Всё будет происходить добровольно и не желающие будут самостоятельно исключаться из дальнейшего проживания на определённой территории!

    7
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 630
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1199
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2342
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 276

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 98
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 157
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 379
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 233
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 151
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 98
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 157
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео