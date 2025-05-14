Уже скоро можно будет не учить русский язык

В первом чтении депутаты его концептуально поддержали. Законопроект предусматривает, что со следующего учебного года ученики 10-х и 11-х классов общеобразовательных школ и учащиеся 1-го курса профессионально-технических учебных заведений смогут не начинать или не продолжать освоение русского языка. Образовательные учреждения должны обеспечить этим ученикам вместо русского другой второй иностранный язык.

Мнения директоров школ по поводу такого решения расходятся - не все видят в нем смысл. Школьников, которые уже предпочли отказаться от русского языка в пользу другого официального языка Евросоюза, не так уж много.

В Цесисскую государственную гимназию дружеского призыва никто из родителей не пришел с таким заявлением. До сих пор русский язык предлагался как второй иностранный, и есть родители и школьники, которые его выбрали. В дальнейшем, правда, в 7-м классе гимназии уже не планируется его преподавать. Статистика свидетельствует, что из 180 учеников старших классов в 10-м классе русский язык изучают 12 человек, в 11-м - столько же, в 12-м - никто, значит, так выходит один класс, пояснил директор школы Оскарс Кауленс, добавив, что ему все-таки непонятно, почему в демократической стране дети не могут пополнять свой лингвистический багаж изучением этого языка. Даже в нынешней геополитической ситуации выступать против языка как такового вряд ли разумно.

В средней школе Зенты Маурини в Гробине также усиленного интереса к отказу от русского языка нет: в прошлом году соответствующее заявление поступило от родителей лишь одного ученика основной школы, а в этом году такого не подал никто, говорит директор Лайла Рога. Но такое решение Сейма, по ее мнению, следует поддержать. Старшеклассники уже обращались к директору в связи с выбором другого второго иностранного языка, так как школа предлагает несколько языков: русский, немецкий, испанский и французский. Сейчас в средней школе 40 учеников изучают русский язык, 30 - немецкий, остальные - французский и испанский.

"Это означает, что мы уже сейчас подготовились к тому моменту, когда преподавать русский язык уже будет нельзя", - подчеркивает Рога.

В Краславской гимназии те старшеклассники, которые в свое время начали изучать русский язык как второй иностранный, продолжают делать это и в 10-м, и 11-м классах - по численности это треть или четверть учеников (в зависимости от года). И все же большинство предпочло изучать немецкий или французский, несмотря на то, что в этом приграничном городе живет много русскоязычных и около половины учеников этой школы в семье говорят по-русски.