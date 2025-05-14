В окрестностях Лиепаи замечен один из самых опасных инвазивных видов животных в ЕС

В журнале говорится: «Некоторое время назад недалеко от Лиепаи журналистка журнала Кате Штерна случайно заметила нечто очень странное — на лугу возился зверёк, напоминающий маленького бобра, но с необычными оранжевыми зубами и длинным хвостом. Оказалось, что это не местный обитатель, а инвазивный вид — нутрия. Этот грызун в Европе считается одним из самых опасных чужеродных видов, который может нанести серьёзный ущерб как местной природе, так и инфраструктуре. Кате удалось заснять на видео не одного, а целую пару нутрий, что говорит о том, что этот вид, похоже, чувствует себя в окрестностях Лиепаи весьма комфортно и, возможно, здесь уже формируется небольшая популяция».

Хотя отдельным людям может показаться, что нутрии — это просто экзотическое дополнение к нашей природе, на самом деле они являются вредителями, которые угрожают балансу местных экосистем. Поэтому, если в Латвии замечена нутрия, важно сообщить об этом Государственной лесной службе или Управлению охраны природы.