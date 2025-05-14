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В окрестностях Лиепаи замечен один из самых опасных инвазивных видов животных в ЕС 1 1078

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
В окрестностях Лиепаи замечен один из самых опасных инвазивных видов животных в ЕС
ФОТО: Unsplash

Журнал «Охота» (Medības) сообщает, что недавно в окрестностях Лиепаи был замечен один из самых опасных инвазивных видов животных в Европейском союзе — нутрия, пишет nra.lv.

В журнале говорится: «Некоторое время назад недалеко от Лиепаи журналистка журнала Кате Штерна случайно заметила нечто очень странное — на лугу возился зверёк, напоминающий маленького бобра, но с необычными оранжевыми зубами и длинным хвостом. Оказалось, что это не местный обитатель, а инвазивный вид — нутрия. Этот грызун в Европе считается одним из самых опасных чужеродных видов, который может нанести серьёзный ущерб как местной природе, так и инфраструктуре. Кате удалось заснять на видео не одного, а целую пару нутрий, что говорит о том, что этот вид, похоже, чувствует себя в окрестностях Лиепаи весьма комфортно и, возможно, здесь уже формируется небольшая популяция».

Хотя отдельным людям может показаться, что нутрии — это просто экзотическое дополнение к нашей природе, на самом деле они являются вредителями, которые угрожают балансу местных экосистем. Поэтому, если в Латвии замечена нутрия, важно сообщить об этом Государственной лесной службе или Управлению охраны природы.

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#дикие животные
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(1)
  • EB
    Emigrants Berzins
    14-го мая

    Ой, я вас умоляю! Инвазивный вид, бида-бида, мы фсе умрём! Ещё в 90-е, на Болдерайской дороге едешь ночью и регулярно можно было заметить нутрий, перебегающих дорогу. И ничего, не вымерли зайчики-выбегайчики с тех пор. Тут интересна другая тенденция — недавно вот тоже енот забрёл со стороны страшного восточного соседа — расстрелять! инвазивный вид! применить ататат! Теперь нутрии, ага-ага. Когда всякие кариньши с запада забредают и активно загребают — это хорошо, значится. А вот енот и нутрия — прямая угроза безопасности страны. Эдак скоро при восточном ветре будем прятаться в бимбоубежища (которых, кстати, так и нет) ибо даже воздух с той стороны "недемократический" и "империалистический".

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