Это что, мой сын с друзьями по-русски на перемене не поговорит?

Пользователь Tik-Tok Вячеслав выложил видео, в котором не скрывает возмущения планами Нацобъединения протолкнуть поправки, запрещающие общаться по-русски в стенах школы.

Политики-националсты настаивают, что школе — это общественное пространство, а говорить в общественном пространстве Латвии следует только на государственном.

Вячеслав спрашивает - это что, мой сын в школе в друзьями по русски не сможет говорить? И как, интересно, это будет происходить на практике — учителя будут ходить на переменах среди школьников и слушать — не скажет ли кто слово на русском? И как вы объясните это первоклашке — сегодня ты пойдешь в школу, но говорить там по-русски нельзя? И как вы накажете детей, оштрафуете, поставите в угол на бобы?

Деруссификаторы терпеливо объясняют Вячеславу: Очередной русский, который ничего не понимает, - остается только возмущение и дебильное брюзжание! Да, Вячеслав, - школа - это государственное общественное пространство, где твой отпрыск должен говорить на государственном языке Латвии! По-русски - в сарае, на кухне, а лучше всего - в России!