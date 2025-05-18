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Это что, мой сын с друзьями по-русски на перемене не поговорит? 11 2187

Наша Латвия
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV
Это что, мой сын с друзьями по-русски на перемене не поговорит?

Пользователь Tik-Tok Вячеслав выложил видео, в котором не скрывает возмущения планами Нацобъединения протолкнуть поправки, запрещающие общаться по-русски в стенах школы.

Политики-националсты настаивают, что школе — это общественное пространство, а говорить в общественном пространстве Латвии следует только на государственном.
Вячеслав спрашивает - это что, мой сын в школе в друзьями по русски не сможет говорить? И как, интересно, это будет происходить на практике — учителя будут ходить на переменах среди школьников и слушать — не скажет ли кто слово на русском? И как вы объясните это первоклашке — сегодня ты пойдешь в школу, но говорить там по-русски нельзя? И как вы накажете детей, оштрафуете, поставите в угол на бобы?

Деруссификаторы терпеливо объясняют Вячеславу: Очередной русский, который ничего не понимает, - остается только возмущение и дебильное брюзжание! Да, Вячеслав, - школа - это государственное общественное пространство, где твой отпрыск должен говорить на государственном языке Латвии! По-русски - в сарае, на кухне, а лучше всего - в России!

@viacheslavbelss #latvija #riga #krievuvaloda ♬ оригинальный звук - viacheslavbelss
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#русский язык
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Оставить комментарий

(11)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    Можно просто послать политиков и политиканов нахрен и просто разговаривать на русском языке. Это реально и очень просто.

    145
    3
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    Я, мои родственники и семья всегда говорили по-русски, говорим и будем говорить и следующие поколения наши тоже будут говорить по-русски

    48
    2
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    А наци пусть убьются об стену

    19
    1
  • З
    Злой
    18-го мая

    Если бы русские граждане вместо шашлыка на дачах сходили на выборы, то подобного бреда не было

    98
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Злой
    18-го мая

    Пока латыши голосуют сами за себя, чтобы их родня оставалась у кормушки - ходить на выборы любого уровня бесполезно. Вот как только негражданам вернут их законное избирательное право, вот тогда и на выборы можно будет сходить. А так, при таком раскладе - лучше на дачу!

    21
    10
  • З
    Злой
    18-го мая

    Повторюсь- чувствую себя одним нормальным среди параноиков.

    26
    0
  • Д
    Дед
    18-го мая

    Есть закон о государственном языке, который не ограничивает общение людей между собой, а подобные требования нацистов и дерусификаторов, есть преступление, которое должны устранять полицейские, а не сидеть в кустах с радарами и ловить пьяных водителей.

    125
    0
  • З
    Злой
    Дед
    18-го мая

    Они одного поля ягоды

    19
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    18-го мая

    А где Вы в Латвии встречали настоящих полицейских? Лично я ни одного, и ни разу. Единственная задача любого полицейского в Латвии -- это не выполнять свои непосредственные обязанности.

    36
    2
  • AE
    Al Ekses
    18-го мая

    ВВ… попросите кого-нибудь перечитать этот набор слов

    27
    4
  • AE
    Al Ekses
    Al Ekses
    18-го мая

    Спасибо, что поправили, однако не всё — вам однозначно нужен корректор.

    18
    0
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