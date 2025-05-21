Baltijas balss logotype

На Адажской базе открыты новые казармы для солдат многонациональной бригады НАТО 0 540

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2025
LETA
На Адажской базе открыты новые казармы для солдат многонациональной бригады НАТО

В среду на военной базе в Адажи состоялось торжественное открытие четвертого корпуса казарм для солдат многонациональной бригады НАТО, сообщили в Министерстве обороны.

Проект расширения казарм реализует Канада, которая возглавляет бригаду НАТО в Латвии.

В строительство четырех корпусов Канада инвестировала 18,5 млн евро. Здесь смогут разместиться в общей сложности 600 военнослужащих союзных сил, а при необходимости число мест может быть увеличено до 1200. Строительство казарм было начато в 2023 году.

Расширение казарм необходимо в связи со значительным увеличением численности военнослужащих многонациональной бригады за последний год.

В состав бригады входят военнослужащие из Албании, Канады, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании, Северной Македонии и Швеции.

Читайте нас также:
#база в адажи
4
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 651
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1229
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2365
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 280

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 112
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 168
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 194
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 415
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 249
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 159
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 112
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 168
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 194

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео