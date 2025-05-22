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Это был шок: на просьбу говорить по-латышски водитель автобуса обругал женщину по-русски 19 1114

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2025
kasjauns.lv
Это был шок: на просьбу говорить по-латышски водитель автобуса обругал женщину по-русски

«Я осталась в шоке», — именно так описывает свой неприятный опыт поездки в автобусе Rīgas satiksme женщина по имени Сармите. Всё началось с того, что она обратилась к водителю с просьбой говорить по-латышски, но в ответ услышала в свой адрес грубую нецензурную брань на русском языке, сообщает Jauns.lv.

Как рассказала Сармите, обычно она пользуется личным автомобилем и крайне редко ездит общественным транспортом. В тот день, понедельник, 19 мая, обстоятельства вынудили её воспользоваться автобусом маршрута №49.

Инцидент произошёл на остановке RER в направлении Кенгарагса в 16:56. Автобус уже стоял на остановке, однако двери были закрыты, поскольку водитель ждал, пока отъедет предыдущий автобус. Именно в тот другой автобус Сармите и собиралась пересесть, поэтому она подошла и попросила водителя открыть двери. Ответ последовал на русском. Сармите вежливо попросила водителя перейти на латышский язык, но, по её словам, это вызвало у него агрессию. Водитель резко выкрикнул: «Пошла на ***». Женщина переспросила, действительно ли он так сказал, и получила утвердительный ответ: «Да, пошла».

Несмотря на потрясение, Сармите действовала быстро: «Когда я вышла, я взяла телефон и его сфотографировала. Он даже позировал, вероятно, думая, что я снимаю видео», — вспоминает она. Сразу после этого она связалась с информационной службой Rīgas satiksme и официально подала жалобу.

«Это был для меня шок. Я была в реальном ступоре — как такое вообще может происходить в общественном транспорте? Я почувствовала себя так, будто вернулась в советские времена! Это недопустимо и непростительно. Я была в шоке, потому что почувствовала себя униженной только за то, что попросила говорить по-латышски», — эмоционально рассказала Сармите. Она добавила, что даже если существуют какие-то технические инструкции относительно остановок, это не оправдывает такое поведение: «Я не в России. Если я нахожусь в своей родной стране Латвии, где единственный государственный язык — латышский, то водитель обязан говорить по-латышски, особенно если его об этом просят».

В свою очередь, компания Rīgas satiksme принесла Сармите извинения, подчеркнув, что такое поведение «абсолютно недопустимо». Было объявлено, что видеозапись инцидента будет проанализирована. Позже компания подтвердила случившееся:

«Мы просмотрели видеозапись с транспортного средства. На основании увиденного сделали вывод, что пассажирка хотела выйти между остановками, хотя не было ни пробок, ни других обстоятельств, позволяющих водителю так поступить. Поэтому он не открыл двери».

Однако компания признала и факт оскорблений: «С сожалением констатируем, что водитель действительно использовал нецензурную лексику на русском языке. Такое поведение недопустимо и не соответствует ценностям и этическим стандартам Rīgas satiksme. Водитель будет привлечён к ответственности в соответствии с внутренними правилами и Трудовым законом», — заявили в Rīgas satiksme.

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#латышский язык #rīgas satiksme
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Оставить комментарий

(19)
  • A
    Aleks
    22-го мая

    Третья сила не дремлет и раздувает рознь между национальностями и неплохо на этом зарабатывает пока терпилы платят и платят.

    9
    2
  • Без Партийный
    Без Партийный
    22-го мая

    Я понимаю, что её задело не то, что её послали, а больше то, что он говорил по русски!

    51
    3
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Без Партийный
    22-го мая

    А прикиньте, если вдруг это был украинский ухилянт ? Они довольно хамоваты и практически все свободно говорят по русски.

    36
    1
  • Д
    Дед
    22-го мая

    Спросила бы по русски, и дверь открыли и улыбнулись в след. Качнула свои латышские права, причем не законно, он в соответствии с законом о госязыке не обязан с ней говорит на латышском, и получила посыл. Кто виноват- сама дура!

    42
    1
  • lg
    lo gos
    22-го мая

    удивили, латыши то же самое говорят

    33
    1
  • З
    Злой
    22-го мая

    Какие обстоятельства вынудили- понятно, похмельный синдром

    8
    15
  • З
    Злой
    22-го мая

    Технарей среди латышей нет, мы сами годами электриков ищем, никто не идёт

    20
    2
  • З
    Злой
    22-го мая

    Молодец!

    29
    1
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    22-го мая

    Русская нация во всей красе. Не увидлена.

    4
    71
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Veronika Rudzinska
    22-го мая

    А ты тварь, зачем же на русском языке пишешь. Переходи на хохлятскую мову или на государственный. А если ни того, ни другого не знаешь, то просто не выступай тут!

    42
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    22-го мая

    Думаю, когда посылать будут на индийском или арабском, недовольных будет меньше. Вообще пора бы латышам уже не понимать русский иностранный. А то тут она не понимает, а тут понимает, опредеоись. Да и водителей не так чтоб переизбыток.

    102
    1
  • З
    Злой
    Marija Ivanova
    22-го мая

    Лука- когда начнётся самое интересное, я подскажу где цветы купить которые ты поне ёшь

    35
    1
  • Фантом Памяти
    Фантом Памяти
    22-го мая

    Бывший друг работает в РС. Он говорит - не уволят, так как работать некому. Максимум лишат премии. И смеётся. А от себя добавлю - Латвия, является республикой. Республика подразумевает под собой один государственный язык. Так что водила на прососе по полной.

    10
    17
  • NB
    Nose Bose
    22-го мая

    если вдруг у нее еще будут вопросы - пошла водить автобусы сама, овца :)

    82
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Nose Bose
    22-го мая

    Браво!!!

    27
    0
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