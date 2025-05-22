Baltijas balss logotype

Ночью на Латвию обрушаться сильные дожди. Особенно достантся Риге 0 3568

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2025
LETA
Ночью на Латвию обрушаться сильные дожди. Особенно достантся Риге

В пятницу вечером и утром в Латвии будет преобладать преимущественно облачная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

Во многих местах ожидается сильный дождь. При слабом ветре воздух остынет до +9...+12 градусов, в Курземе - до +6...+8 градусов.

Днем дождь пройдет преимущественно в восточной части страны, в Курземе пятница будет солнечной. Максимальная температура днем составит +11...+16 градусов.

В Риге ожидается продолжительный дождь, который ослабнет к утру. Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит около +10 градусов, а днем в пятницу - +15 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что ожидается повышение уровня воды в реках бассейнов Лиелупе и Даугавы, что может привести к затоплению низменных территорий.

Читайте нас также:
#погода #дождь
3
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 651
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1229
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2365
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 281

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 112
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 169
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 194
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 418
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 249
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 159
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 112
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 169
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 194

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео