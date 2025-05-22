Ночью на Латвию обрушаться сильные дожди. Особенно достантся Риге

В пятницу вечером и утром в Латвии будет преобладать преимущественно облачная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

Во многих местах ожидается сильный дождь. При слабом ветре воздух остынет до +9...+12 градусов, в Курземе - до +6...+8 градусов.

Днем дождь пройдет преимущественно в восточной части страны, в Курземе пятница будет солнечной. Максимальная температура днем составит +11...+16 градусов.

В Риге ожидается продолжительный дождь, который ослабнет к утру. Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит около +10 градусов, а днем в пятницу - +15 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что ожидается повышение уровня воды в реках бассейнов Лиелупе и Даугавы, что может привести к затоплению низменных территорий.