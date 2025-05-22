Вернётся ли поезд Вильнюс–Даугавпилс? Надежда ещё есть

Литовская пассажирская железнодорожная компания "LTG Link", которая планировала возобновить движение поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом этой весной, сообщает, что решение по этому вопросу ожидается в ближайшие месяцы, пишет деловой портал "Verslo zinios".

"Чтобы лучше понять необходимость этого маршрута, мы общаемся с представителями бизнеса, латвийским железнодорожным оператором "Pasažieru vilciens" ("Vivi") и другими заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что решения будут приняты в ближайшие месяцы", - сказал порталу представитель "LTG Link" Тадас Маркявичюс.

В настоящее время поезд "LTG Link" ходит до Турмантаса на границе, но планируется продлить этот маршрут примерно на 15 километров до Даугавпилса.

С 27 декабря 2023 года "LTG Link" осуществляет ежедневные рейсы в Ригу, а в 2018 году выполняла рейсы по выходным во второй по величине город Латвии Даугавпилс, но в 2020 году маршрут был закрыт из-за пандемии.