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Государство ищет деньги на социальный уход 1 768

Наша Латвия
Дата публикации: 23.05.2025
Diena.lv
Государство ищет деньги на социальный уход

Услуги длительного социального ухода необходимы как детям, так и взрослым трудоспособного возраста с функциональными нарушениями, а также лицам пенсионного возраста. В настоящее время государство выделяет на эти цели 0,5% ВВП, однако расходы растут, что влияет на доступность и качество этих услуг.

Сейчас по поручению Министерства благосостояния проводится оценка моделей долгосрочного финансирования социального ухода, предлагающая четыре модели с разными источниками финансирования. Авторы исследования склоняются к тому, чтобы поддержать введение социального страхования для всех трудоспособных людей, чтобы направить эти средства на пансионаты и уход по месту жительства, включая дневные центры, групповые дома и учреждения временного ухода.

В настоящее время Латвия выделяет на социальный уход 0,5% ВВП, а к 2070 году планирует поднять эту планку до 0,8%. Между тем в странах ЕС ситуация иная, например, в Нидерландах на эти цели выделяется 3,8%, в Швеции - 3,2%, а еще меньше, чем в Латвии - в Эстонии (0,4%), Румынии (0,3%), Кипре (0,2%) и Греции (0,1%), отметила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам один из авторов исследования Алина Дуделе.

Население сокращается, общество стареет, и поскольку число пожилых людей увеличивается, а число детей уменьшается, необходимо искать более устойчивые модели ухода. Статистика населения говорит сама за себя - с 2018 по 2023 год численность населения Латвии сократилась в общей сложности на 2,7%, причем потери наблюдаются во всех регионах, кроме Рижского, а доля пожилых людей колеблется от 20 до 23%. Во всех регионах насчитывается около половины процента детей с ограниченными возможностями, а также от 7 до 19 процентов взрослых с ограниченными возможностями.

Хотя во всех регионах есть как домашний, так и институциональный уход, уровень услуг на 1000 жителей существенно различается: в Земгале он составляет 22,72%, в Латгале - 13,4%. В расходах местных самоуправлений на длительный уход приходится основная часть общего финансирования социальной сферы - 79%. При этом объем расходов растет: стоимость одной единицы услуги выросла с 1166,26 евро в 2018 году до 2354,51 евро в 2023 году, то есть в два раза. В Риге она на 10-20% дороже, чем в остальной Латвии.

Рост расходов был покрыт за счет государства (69%), самоуправлений (164%), родственников (85%), клиентов (256%) и других источников (19%). Существенным недостатком также является отсутствие единого стандарта качества по всей стране, например, не установлено фиксированное количество сиделок на одного человека, что создает неравенство в зависимости от бюджетных возможностей самоуправлений, сказала Алина Дуделе.

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#дефицит кадров #финансирование #социальный уход
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Оставить комментарий

(1)
  • СХ
    Сальма Хайек
    23-го мая

    Расходы на содержание человека в пансионате выросли в 2 раза (на 100 %), а подсчёт процентов сторон, которые покрыли эти расходы 593 % (государство, самоуправление, близкие...). Те, кто пишет статьи, у вас с математикой всё в порядке?

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