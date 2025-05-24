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Православные отмечают День Кирилла и Мефодия 0 523

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Православные отмечают День Кирилла и Мефодия

Сегодня день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских и Мокия Амфипольского. А также День славянской письменности и культуры.

Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь. Как рассказывает журнал "Фома", Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Пробыв в чине воеводы около 10 лет, он ушел в монахи.

Кирилл же с юности тяготел к знаниям. Он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, после чего принял сан иерея и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки. Позднее он удалился к Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги.

Когда же к императору пришли послы от моравского князя с просьбой послать учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке, тот приказал братьям составить азбуку, и они перевели на славянский язык главные богослужебные книги.

Созданная Кириллом и Мефодием азбука получила свое название от имени младшего из братьев — кириллица.

Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки Евангелия от Иоанна: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Ин. 1:1).

После завершения перевода Кирилл и Мефодий отправились в Моравию, где стали учить местных священников богослужению на славянском языке.

День их памяти по праву считается и днем рождения славянской письменности и культуры.

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#вера #религия
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