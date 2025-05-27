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Болдерая сегодня останется без горячей воды 0 715

Наша Латвия
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Болдерая сегодня останется без горячей воды
ФОТО: Unsplash

Сегодня в Болдерае из-за гидравлических испытаний тепловых сетей будет нарушен подогрев горячей воды, сообщили агентству ЛЕТА представители АО «Ригас силтумс».

«Ригас силтумс» сегодня проведёт гидравлические испытания тепловых сетей котельной на улице Гобас 33а, в связи с чем в Болдерае не будет доступна горячая вода.

А 4 июня будет нарушен подогрев горячей воды в Вецмилгрависе, так как «Ригас силтумс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей теплоцентрали «Вецмилгравис».

В компании поясняют, что в целях безопасности жителей, чтобы в случае повреждений в тепловых сетях в окружающую среду не попал горячий теплоноситель зелёного оттенка, перед проведением испытаний его остужают до 45 градусов. Поэтому температура горячей воды снижается уже накануне вечером.

Гидравлические испытания проводятся в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена тем же вечером, за исключением случаев, когда будут выявлены повреждения в тепловых сетях — тогда возможны перебои с горячей водой до устранения неисправностей.

О плановом прекращении подачи тепловой энергии «Ригас силтумс» заранее проинформировал владельцев и управляющих домов, обязанность которых — сообщить об этом владельцам квартир. Одновременно владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей АО «Ригас силтумс».

При обнаружении утечки воды зелёного цвета компания просит сообщать по круглосуточному телефону клиентской службы: 80 0000 90.

Ранее сообщалось, что оборот концерна «Ригас силтумс» за финансовый год, длившийся с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, составил 442,014 миллиона евро, а прибыль — 8,652 миллиона евро. При этом оборот самого АО «Ригас силтумс» составил 442 миллиона евро, а прибыль — 1,84 миллиона евро.

«Ригас силтумс» — один из крупнейших поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а 0,005% акций — АО «Latvenergo».

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#ригас силтумс
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