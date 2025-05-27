Искусственная конструкция, за посещение которой ещё и берут деньги. В сети раскритиковали Сад судьбы

В этом году исполняется 20 лет с начала создания Ликтеньдарзcа (Сада судьбы) – масштабной и символически глубокой инициативы по превращению полуострова на Даугаве у Кокнесе в место силы и памяти латышского народа. Проект стартовал в 2005 году с международного конкурса идей, на который было подано 207 работ из 35 стран. Победителем стал проект всемирно известного японского архитектора садов Сюнмё Масуно, пишет LA.LV .

Масуно стремился с помощью ландшафта дать человеку возможность пройти через скорбь и печаль, направляясь к исцелению души и свету – символическое путешествие из прошлого в будущее. Ликтеньдарзс задуман как место памяти жертв тоталитарных режимов XX века – здесь посажены 2617 памятных деревьев, в том числе яблони, которые начали сажать еще в 2008 году, на раннем этапе создания сада.

Однако, как видно из сообщений на платформе "X", многие латвийцы отзываются о Ликтеньдарзсе весьма резко.

В социальных сетях жители Латвии выражают разочарование – место кажется "холодным", "пустым", "лишённым души". Звучат мнения, что Ликтеньдарзс выглядит слишком искусственно, неаутентично и к тому же обходится в посещении недёшево.

Первоначальная задумка, возможно, была благородной, но спустя 20 лет возникает вопрос – действительно ли Ликтеньдарзс выполняет своё предназначение? Является ли он тем самым местом силы народа?

Во некоторые мнения людей:

– Для тебя этот полуостров на Даугаве – "место силы народа"? Я был там один раз – пустое и холодное место, не понравилось, но, может, там что-то изменилось?

– Мне тоже это место не нравится. Была дважды, место без души, полная пустота.

– Меня давно мучает вопрос: что это место говорит о силе народа?

– В единственный раз, когда я там был, возникло неприятное ощущение.

– Приятные мероприятия можно провести где угодно, но в повседневности – духовная пустота.

– Там ни хорошо, ни плохо. Там – ничто.

– Идея когда-то казалась очень хорошей, но в исполнении что-то не дотянули. Был один раз и вряд ли вернусь.

– Это вовсе не "место силы народа" – искусственная и холодная конструкция, за посещение которой ещё и бессовестно берут деньги.

– Была там давно, мне не нравится, что автор идеи – японец, а не латыш. Серое заходящее солнце. Разве латвийское солнце серое? Разве оно заходит? Люди могли сажать какие угодно деревья и где хотели. Не знаю, как там сейчас. Деревья растут – значит, будет лес.