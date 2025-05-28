А ну-как девушки! Латвию спасут от вымирания сорокалетние дамы?

Похоже, что демографическая яма действительно становится главной проблемой Латвии. Вчера даже банк Латвии принял участие в ее решении, организовав дискуссию экспертов «Почему в Латвии падают показатели рождаемости и как это изменить»? Увы и понятно, что ничего кардинально нового родить здесь не удалось.

Ветераны — вперед!

В презентации экономиста Банка Латвии Байбы Брусбарде прозвучали некоторые интересные данные. Оказывается у нас все движется к тому, что количество женщин в возрасте 35-40 лет будет вдвое больше, чем 25-летних.

Остается одно — стимулировать рождаемость у женщин «за сорок». В том числе, если это необходимо, помощью медицины.

А что, собираются же наши власти активнее использовать в экономике и на рынке труда сениоров и пенсионеров. Так почему бы на опытные и проверенные кадры не возложить и задачу по улучшению демографии?

Тем более, что и без этого возраст наших рожениц имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Это не удивительно, ведь с возрастом, ка правило, растет и финансовая самодостаточность. Как авторитетно заявила Элина Трейя, глава Латвийского объединения многодетных семей, «без денег дети тоже не рождаются»...

Пять камней для рождения

Экономист Банка Латвии Байба Брусбарде в своей презентации отметила пять краеугольных камней, на которых может быть построена долгосрочная политика выживания нации (напомним, что цель “вечного существования латышской нации записана в преамбуле к Конституции). По мнению женщины-экономиста это:

пособия, которые, впрочем, не дают особой прибавки в рождаемости;

медицинское обслуживание;

послеродовой уход за ребенком;

доступность жилья, актуальная для молодых родителей;

социальная атмосфере и отношение общества, которые влияют на количество детей в семье.

Как сформулировали участники обсуждения, главное — чувство безопасности, и речь отнюдь не только о безопасности физической. Она является главнейшим условием, чтобы жители Латвии решались на столь ответственный шаг.

И чтобы наша страна, в которой сейчас коэффициент рождаемости на одну женщину составляет 1,6, добралась хотя бы до 1,7, не говоря уже о спасительных 2,1, которые необходимы для воспроизводства народонаселения.