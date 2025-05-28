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А ну-как девушки! Латвию спасут от вымирания сорокалетние дамы? 8 2484

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
А ну-как девушки! Латвию спасут от вымирания сорокалетние дамы?

Похоже, что демографическая яма действительно становится главной проблемой Латвии. Вчера даже банк Латвии принял участие в ее решении, организовав дискуссию экспертов «Почему в Латвии падают показатели рождаемости и как это изменить»? Увы и понятно, что ничего кардинально нового родить здесь не удалось.

Ветераны — вперед!

В презентации экономиста Банка Латвии Байбы Брусбарде прозвучали некоторые интересные данные. Оказывается у нас все движется к тому, что количество женщин в возрасте 35-40 лет будет вдвое больше, чем 25-летних.

Остается одно — стимулировать рождаемость у женщин «за сорок». В том числе, если это необходимо, помощью медицины.

А что, собираются же наши власти активнее использовать в экономике и на рынке труда сениоров и пенсионеров. Так почему бы на опытные и проверенные кадры не возложить и задачу по улучшению демографии?

Тем более, что и без этого возраст наших рожениц имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Это не удивительно, ведь с возрастом, ка правило, растет и финансовая самодостаточность. Как авторитетно заявила Элина Трейя, глава Латвийского объединения многодетных семей, «без денег дети тоже не рождаются»...

Пять камней для рождения

Экономист Банка Латвии Байба Брусбарде в своей презентации отметила пять краеугольных камней, на которых может быть построена долгосрочная политика выживания нации (напомним, что цель “вечного существования латышской нации записана в преамбуле к Конституции). По мнению женщины-экономиста это:

  • пособия, которые, впрочем, не дают особой прибавки в рождаемости;

  • медицинское обслуживание;

  • послеродовой уход за ребенком;

  • доступность жилья, актуальная для молодых родителей;

  • социальная атмосфере и отношение общества, которые влияют на количество детей в семье.

Как сформулировали участники обсуждения, главное — чувство безопасности, и речь отнюдь не только о безопасности физической. Она является главнейшим условием, чтобы жители Латвии решались на столь ответственный шаг.

И чтобы наша страна, в которой сейчас коэффициент рождаемости на одну женщину составляет 1,6, добралась хотя бы до 1,7, не говоря уже о спасительных 2,1, которые необходимы для воспроизводства народонаселения.

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#демография #дискуссии
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(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го мая

    Сколько там Силине и Браже лет? Срочно родать! Если через ЭКО, можно помочь им родить по тройне. А, совсем забыл - бабушку Лангу припахать! Глядишь, на антирусские высеры времени не останется. А, еще надо обязать родить всех нациков мужского пола - пущай расстараются во имя латышской Латвии!

    33
    2
  • A
    Aleks
    28-го мая

    Путин же решает программу демографии,завезя около 20 млн.жителей Средней Азии и теперь они должны владеть русским языком,а там и гражданство не за горами. Пару тройку миллионов жителей Африки,обучение латышскому языку и новые латыши уже готовы,но латвийской власти всеж лучше иметь в подданных мусульман-новых латышей,ведь генная память все возврращает в те времена,когда предки нынешних властей управляли Хазарским Каганатом,поэтому то полЕвропы и Англии полно этих мусульман,с которыми потомки уживаются лучше ,чем с белыми. Вон Абу Мерина взять хотя бы .

    18
    10
  • 28-го мая

    вообще не вижу проблемм, пакистанцы, казахи и узбеки нормально плодятся в латвии так что нечего беспокоится.

    46
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го мая

    Браво!!! Латышская нация непоколебимым курсом и с постоянным ускорением движется к самоликвидации!!!

    61
    3
  • lg
    lo gos
    28-го мая

    ха-ха-ха вот тупицы : «Почему в Латвии падают показатели рождаемости и как это изменить»?...И что реально, у тупоголовых мозгов не хватает понять, что уровень жизни такой низкий, что люди отсюда сваливают, не говоря уже о размножении.

    71
    5
  • С
    Сарказм
    lo gos
    28-го мая

    На себя б посмотрел, смешливый умник. А ты не в курсе, что наиболее высокие уровни рождаемости как раз в странах, по сравнению с которыми Латвия - это молочная река с кисельными берегами (ниаболее нищие страны Африки и Азии). А вот как раз в странах куда "люди сваливают" рождаемость ни разу не больше, чем у нас и хоть какой-то прирост населения там обеспечивается только миграцией. Ео у смешливых дурачкой жизнь столь же проста и прямолинейна как их извилины

    10
    48
  • lg
    lo gos
    lo gos
    28-го мая

    Слышь, ты, умный дурак, тебе конкретно о Латвии говорят. Почему люди уезжают и рожают за границей? Строят там карьеру и семью? Потому что здесь для них всего этого нету. Здесь люди не чувствуют себя социально защищёнными. нету социальной системы мер, обеспечивающая людям достойный уровень жизни и защиту от негативных последствий различных ситуаций, таких как болезнь, безработица, старость и другие трудности, здесь отсутствует.

    49
    3
  • С
    Сарказм
    lo gos
    28-го мая

    А тебе смехотунчик конкретно про рождаемость говорили. А ты спорол полнейшую чушь связав ее с отстутсвием денег,после чего твою невежественную моську ткнули в очевидный факт, что уровни рождаемости находятся в обратной пропорции к экономическому благосостоянию. Упрощая (специально для тебя) , ни социальная защита, ни уровень зарплат, ни прочие плюшки НЕ заставляют людей рожать больше, наоборот, они размножаются хуже в таких условиях. Крыть тебе нечем (ибо это святая правда), так что мотай на ус, чтоб в дальнейшем не выглядеть идиотом.

    5
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