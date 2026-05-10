Почему 10 мая 1960 года вся Рига сошла с ума? Исторические кадры 1 2943

Дата публикации: 10.05.2026
Утром 10 мая 1960 года просторный, только что отстроенный Рижский Центральный железнодорожный вокзал не мог вместить всех желающих встретить московский поезд. В это утро из Москвы в Ригу возвращался новоиспеченный чемпион мира по шахматам 23-летний Михаил Таль.

Накануне он одержал победу над многолетним обладателем этого титула мэтром Михаилом Ботвинником и стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат.

На перроне происходило настоящее столпотворение. Люди заполнили все залы и платформы, толкались на лестницах, забирались на фонари, только чтобы увидеть Михаила Таля. Восторженные поклонники на руках вынесли своего кумира из вагона и усадили в машину «Волга», подогнанную прямо к поезду. В какой-то момент толпа подняла и сам автомобиль с победителем и пронесла его по перрону.

Битком в этот день был заполнен и Латвийский оперный театр, где молодой чемпион давал пресс-конференцию. Михаил был по-настоящему счастлив, шутил, каламбурил. «Есть у меня одна склонность, слабость, называйте, как хотите: люблю парадоксальные решения, — признавался шахматист журналистам. — Чтобы катет был длиннее гипотенузы, а дважды два равнялось пяти».

На рубеже 50–60-х годов шахматы были невероятно популярны в Советском Союзе. В городах организовывались свои чемпионаты, в школах — кружки, газеты публиковали отчеты о матчах. На международном уровне престиж советских шахмат был многократно подтвержден титулами чемпионов мира. А игра Михаила Таля, рискованная, авантюрная, напоминающая бои без правил, еще больше захватывала публику, особенно молодежь.

Крупные чемпионаты обычно проходили в публичных местах, с большим количеством зрителей. Матч Таля с Ботвинником шел на сцене театра Пушкина. В это время перед театром, на Тверском бульваре собирались тысячи людей, там висела большая как экран шахматная доска, на ней дублировали партию, и толпа громкими возгласами встречала каждый ход.

А в зале творилось что-то невообразимое! Зрители вскакивали с мест, аплодировали, кричали «Браво!» В какой-то момент Ботвинник не выдержал шума и потребовал перенести шахматный столик за кулисы. Доигрывали гроссмейстеры уже без зрителей. Но Талю в тот вечер не мешало ничего. Одолев Ботвинника, он стал восьмым чемпионом мира по шахматам.

Когда на рижской пресс-конференции его спросили, что он чувствовал, когда на него водружали лавровый венок, чемпион ответил: «Мне очень неудобно признаться, но прежде всего я почувствовал, что он — тяжелый, я как-то даже согнулся под его тяжестью. Все остальные чувства пришли немножко позднее», пишет журнал "Открытый город".

#Рига #шахматы #спорт
