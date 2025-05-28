«Программа в школе»: зарплаты учителей «отвяжут» от числа учеников со следующей осени

Правительство во вторник утвердило поправки к закону об образовании, согласно которым новая модель финансирования — «Программа в школе» — будет внедрена в полном объеме с осени 2026 года.

При этом точные источники финансирования реформы еще предстоит определить в процессе подготовки госбюджета на ближайшие годы.

Идея изменить принцип оплаты труда педагогов была озвучена еще в 2023 году. Поводом стало стремление устранить существующее неравенство: в рамках действующей модели «деньги следуют за учеником» рост зарплат напрямую зависит от численности учащихся в каждом самоуправлении.

Переход на новую систему планировался уже этой осенью, однако запуск был отложен из-за нехватки финансирования. Основной причиной задержки стало отсутствие ясности по поводу источников средств для реформы.

Согласно новой модели, полное государственное финансирование для выплат целевых дотаций педагогам будут получать только те самоуправления, где школьная сеть соответствует установленным Министерством образования и науки критериям по численности учеников.

Внедрение будет поэтапным, начиная с реформы оплаты труда вспомогательного персонала. На реализацию этой части потребуется 6,4 млн евро в 2025 году и 12,9 млн — в 2026-м.

По расчетам министерства, уже в следующем году для запуска полной реформы необходимо дополнительно 35,7 млн евро. Начиная с 2027 года, эта сумма вырастет до 107,24 млн евро ежегодно. Все расчеты основаны на текущем количестве учащихся и структуре школ.

Вопрос о финансировании на 2026–2028 годы будет рассмотрен при формировании проекта бюджета на соответствующий период. Переход к новой модели финансирования станет одним из главных бюджетных приоритетов.