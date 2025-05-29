Оплатить лекарства больным латвийцам поможет консилиум

Правительство Латвии приняло решение о еще одном механизме компенсации лекарств, а также о мониторинге глюкозы для пациентов за счет бюджета.

Ведь все знают: расходы на лечение слишком часто сегодня становятся непосильным бременем для пациентов. Изменения в правилах Кабинета министров «О порядке возмещения расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» призваны улучшить ситуацию.

Миллион на лекарства

Министерство здравоохранения (Минздрав) о принятых поправках сообщает: «Отныне Национальная служба здравоохранения (НСЗ) сможет оплачивать закупку лекарств или медицинских изделий в чрезвычайных ситуациях на основании совместного решения трех университетских больниц. Для этого из бюджета будет ежегодно выделяться 1 миллион евро на компенсируемые лекарства».

«Если у пациента диагностировано угрожающее жизни заболевание, а необходимая терапия не включена в список компенсируемых за счет бюджета, лечащая больница сможет инициировать дело на консилиуме, – указывает Минздрав. – Медицинский совет, в состав которого войдут специалисты трех университетских больниц – Детской клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня и Рижской восточной клинической университетской больницы, будет оценивать потребность в лечении конкретного пациента на основании международных клинических рекомендаций и потребность в лечении конкретного пациента. Проект правил разработан в сотрудничестве с пациентскими организациями. Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2025 года».

О мониторинге глюкозы за госсчет

Принятые поправки также предусматривают для отдельных групп населения за госсчет системы мониторинга уровня глюкозы в организме:

беременным женщинам с сахарным диабетом 1-го или 2-го типа, получающим инсулинотерапию (также до 70 дней после родов);

пациентам после трансплантации органов;

пациентам после резекции поджелудочной железы.

Эти системы улучшают контроль за диабетом, помогая снизить риск острых осложнений, частоту госпитализаций и улучшить качество повседневной жизни пациента.

Нюансы финансирования

Минздрав приводит такие цифры: в 2025 году на компенсируемые лекарства из государственного бюджета в Латвии предусмотрено более 307,8 млн евро, более 700 000 жителей Латвии получают компенсируемые лекарства, но этого недостаточно. В Латвии бюджет, выделяемый на возмещение расходов на лекарства, является одним из самых низких в Европейском союзе, в том числе на 34% меньше, чем в Литве и Эстонии.

«Несмотря на то, что потребности пациентов, к сожалению, превышают возможности государственного финансирования, любое решение по улучшению доступа пациентов к методам лечения очень важно. Считаю, что поправки – это знак нашей решимости сделать все возможное, чтобы помочь даже в более сложных, неотложных случаях. Это правильно и на шаг ближе к более сострадательному и ориентированному на пациента здравоохранению», – сказал министр здравоохранения Х. Абу Мери.