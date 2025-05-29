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Прогноз погоды: четыре дня будет действовать желтое предупреждение 0 2646

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Прогноз погоды: четыре дня будет действовать желтое предупреждение

Со второй половины дня четверга до обеда пятницы в Латгале, Селии и восточной части Видземе временами будут идти дожди, местами ожидаются грозы и очень сильные дожди, предупреждают синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозе, а также о затоплении наиболее низких территорий и выходе из берегов водоемов. Предупреждение о повышении уровня воды в восточных краях будет действовать до понедельника.

В западной и центральной частях страны, начиная с Курземского побережья, в ночь на пятницу небо прояснится. Пятница будет довольно солнечной, однако с запада постепенно начнет увеличиваться облачность. На востоке Латвии в пятницу днем погода прояснится.

В пятницу прогнозируется западный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - с порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +4 градусов в некоторых районах Курземе до +14 градусов на границе с Россией, максимальная температура днем составит от +14 градусов на западном побережье Курземе до +21 градуса в центральной части страны.

В Риге в пятницу будет сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью при умеренном северо-западном ветре воздух остынет до +10...+11 градусов. Днем будет дуть слабый ветер, ближе к вечеру ожидается умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

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