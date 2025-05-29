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У Латвии выбор между вымиранием и бандитскими войнами иммигрантов - NRA 10 1868

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
У Латвии выбор между вымиранием и бандитскими войнами иммигрантов - NRA

Аналитический центр LaSER в своём исследовании «Города Латвии 2040: рост, конкурентоспособность, управление» приходит к выводу, что спасение от демографического вымирания возможно по примеру скандинавских стран — путём приёма и распределения иммигрантов по малым городам, пишет nra.lv.

Полный текст исследования занимает 68 страниц формата А4. На четвёртой странице визуализирована основная область исследования — города и малые города Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания) и трёх стран Балтии. Исследователи анализируют, какие условия способствуют или, наоборот, тормозят развитие городов. При этом за основу берутся не впечатления от личного посещения более сотни населённых пунктов, а статистические данные и нормативные акты, регулирующие деятельность местных самоуправлений.

Основное внимание уделено двум факторам: способу избрания руководителя самоуправления (жителями или депутатами) и источникам финансирования местной власти. Главный вывод: процветающие города формируются там, где городского главу избирают напрямую жители, а доходы самоуправления формируются из налогов, собранных с жителей и компаний.

Где проходит граница между городом и «скоплением домов»?

Публикация результатов исследования вызывает когнитивный диссонанс из-за неясности понятия «город», пишет автор статьи Арнис Клуинис. В карте исследования сказано, что городом считается населённый пункт с более чем 50 тысячами жителей. Всё, что меньше — это уже малая городская местность трёх категорий (25–50 тыс., 10–25 тыс., 5–10 тыс.).

Однако на 12-й странице говорится, что четыре латвийских города — Даугавпилс, Елгава, Лиепая и Юрмала — отнесены к категории «малых городов» (50–100 тыс. жителей) и сравниваются с аналогичными в Скандинавии и Балтии. Позже, в личном разговоре, исследователи признали: населённые пункты с численностью ниже 50 тысяч — это уже, по сути, просто «скопления домов», где к 2040 году жизнь прекратится независимо от того, как избирается глава местной власти. Поэтому, по их мнению, не имеет смысла исследовать ход исчезновения уже фактически вымерших «не-городов».

Именно в момент презентации этого исследования стали доступны две другие публикации, подтверждающие быстрое исчезновение большинства населённых пунктов Латвии.

Глава Детской клинической университетской больницы Валтис Аболс заявил на дискуссии о финансировании здравоохранения: «В стране не может быть 17 родильных отделений, если за сутки рождаются всего 30 детей».

Это же относится и к любой более сложной медицинской манипуляции, чем наложение жгута до прибытия «скорой». Аналогичная ситуация и с системой образования, торговли, досуга и управления: если нет населения — нет и нужды в инфраструктуре.

На чём растут Северные страны?

Авторы исследования формально отмечают, что рост населения в Северной Европе в основном обусловлен иммиграцией, а не рождаемостью. Только поэтому, пока города Латвии вымирают, в Скандинавии они растут. Численность населения не может увеличиться за счёт внутреннего перераспределения — от того, что жители переезжают из одного города в другой, сумма не меняется ни в Латвии, ни в Швеции.

Авторы указывают, что самый значительный прирост населения в Латвии до 2040 года ожидается в пригородах Риги — в Марупе (+8982, +54%) и Адажи (+2571, +34%). Это требует своевременного увеличения мощностей детсадов, школ и т.д., хотя возможны любые сценарии, в том числе полное прекращение роста. При этом рост населения в окрестностях Риги невозможно поддерживать только за счёт миграции из остальной Латвии. Наибольшее сокращение населения ожидается в Стайцеле (–28%) и Акнисте (–27%).

Стареющее население таких мест скорее умрёт на месте, чем переедет в Марупе. Даже если пожилые переедут к детям в центр страны, это не изменит общий тренд: миграция из вымирающих регионов не способна насытить экономику.

Чем меньше местных — тем легче иммигрантам занять позиции

Ни вымирающий список населённых пунктов, ни оставшиеся трудоспособные жители не обеспечат устойчивое развитие Латвии. Немногие города — Рига/пригороды и ещё 4–5 — не смогут конкурировать с городами Скандинавии без внешнего притока людей.

Авторы не утверждают, что возможно какое-то уникальное решение, которое обеспечит конкурентоспособность мест с населением менее 50 тысяч. Если же такое сравнение с Севером всё же проводится — это завуалированный намёк на неизбежность миграции. Латвии придётся идти по пути Скандинавии, где мигрантов перераспределяют из столиц в малые города.

Даже если сообщения о ситуации в скандинавских малых городах преувеличены, они ясно показывают: идиллии там нет. Напротив, там, где мало коренного населения, особенно трудоспособного, мигрантам проще всего занять ведущие позиции административно или физически на каких-то территориях.

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#демография #мигранты
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(10)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го мая

    Это будет очень быстро, в более большой по населению Швеции и то было быстро, а здесь это будет 1 поколение, 20-30 лет и здесь будет совсем другая страна. Смешно смотреть как хуторяне пыжатся сейчас в сейме, все думают что если говорить важные непонятные господские слова и пить кофе то будут как господа, карго-культ, видит Бог. все уже проиграно 21 год назад, точка невозврата пройдена.

    11
    1
  • FK
    Filips Korbovs
    29-го мая

    У Латвии есть выбор между вымиранием и бандитскими войнами иммигрантов, но нет выбора между тем, будет у власти очередной урод или нет. Всем удачно проглосовать 7 июня, кстати

    44
    1
  • Л
    Лаванда
    29-го мая

    Нашли на кого равняться. Скандинавия - один из худших примеров интеграции иммигрантов. Приезжие иждивенцы живут на пособия в своих диаспорах, они не едут туда, чтобы работать. Зато растет криминал, появляются районы-гетто, их представители становятся гражданами и идут во власть. Латвийская экономика, к счастью, не потянет финансирование таких орд трутней, но может временно приоткрыть двери для низкоквалифицированных работников (лучше всего из Юго-Восточной Азии). Другой ньюанс, что в Латвии нет столько мест работы, особенно в регионах, куда бы требовались толпы иммигрантов в огромных количествах. Ну и что особенно важно, - СКР падает почти во всех гос-вах мира, даже в более развитых мусульманских странах он ниже 2. Этот период коррекции демографического взрыва за последние 150 лет надо просто переждать, - все однажды выйдут на плато, не нужно никого завозить, в дальносрочке это выйдет боком.

    31
    3
  • lg
    lo gos
    29-го мая

    Вспомните золотые времена, когда белые русские люди строили вам дороги, мосты, заводы, пароходы, дома, поднимали латышскую культуру, латышские города. Население росло не по дням, а по часам. К сожалению, всё это уже давно просрано, и Латвия превратится в мусульманскую помойку.

    59
    0
  • Д
    Дед
    lo gos
    29-го мая

    Luka Senka. Так пока пилили 35 лет остатки оккупации еще как то Латвия жила, а допилили и пошла по бурбулям. Что же создано в Латвии за 35 лет- один южный мост по цене 10 таких же китайских, или одного крымского, да еще замок Светы, где Демакова на резала бабок столько, что до сих пор на экскурсию только в Латвию ездит, посмотреть, как здесь все хреново.

    15
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го мая

    Настойчивое желание избавиться от русских и всего русского - прямой путь к строительству мечетей и принятию ислама. Не удивлюсь, если самые отпетые "патриоты" из ТБ/ДННЛ уже тайно сделали обрезание. У одного депутатищки вроде даже уже две жены. Старайтесь, старайтесь! Аллах вам на том свете подарит обещанные 40 девственниц...

    49
    0
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Судя по тому ,что происходит в других странах,то иммигранты поспособствуют вымиранию и уничтожению белых в более быстром темпе,что уже произошло в Англии,где ещё чуток и будет полное импортозамещение. Так что тут не о сохранении латышского языка надо думать,а о сохранении нации,а то останется один этнографический музей,да и то не факт Зачем он будущему мусульманскому населению Латвии ,исповедаюшиему Коран ? Там мечеть построят,ведь Витенбергс или Кирнштейнс тут же перестанут быть латышами,а станут арабами))) Им не привыкать.Вон Шеломов -Путин Русский,Зеленский украинец,а Эрдоган вдруг стал турком.Ничего нового. Все ж все равнто обрезанные.

    34
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