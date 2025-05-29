У Латвии выбор между вымиранием и бандитскими войнами иммигрантов - NRA

Аналитический центр LaSER в своём исследовании «Города Латвии 2040: рост, конкурентоспособность, управление» приходит к выводу, что спасение от демографического вымирания возможно по примеру скандинавских стран — путём приёма и распределения иммигрантов по малым городам, пишет nra.lv .

Полный текст исследования занимает 68 страниц формата А4. На четвёртой странице визуализирована основная область исследования — города и малые города Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания) и трёх стран Балтии. Исследователи анализируют, какие условия способствуют или, наоборот, тормозят развитие городов. При этом за основу берутся не впечатления от личного посещения более сотни населённых пунктов, а статистические данные и нормативные акты, регулирующие деятельность местных самоуправлений.

Основное внимание уделено двум факторам: способу избрания руководителя самоуправления (жителями или депутатами) и источникам финансирования местной власти. Главный вывод: процветающие города формируются там, где городского главу избирают напрямую жители, а доходы самоуправления формируются из налогов, собранных с жителей и компаний.

Где проходит граница между городом и «скоплением домов»?

Публикация результатов исследования вызывает когнитивный диссонанс из-за неясности понятия «город», пишет автор статьи Арнис Клуинис. В карте исследования сказано, что городом считается населённый пункт с более чем 50 тысячами жителей. Всё, что меньше — это уже малая городская местность трёх категорий (25–50 тыс., 10–25 тыс., 5–10 тыс.).

Однако на 12-й странице говорится, что четыре латвийских города — Даугавпилс, Елгава, Лиепая и Юрмала — отнесены к категории «малых городов» (50–100 тыс. жителей) и сравниваются с аналогичными в Скандинавии и Балтии. Позже, в личном разговоре, исследователи признали: населённые пункты с численностью ниже 50 тысяч — это уже, по сути, просто «скопления домов», где к 2040 году жизнь прекратится независимо от того, как избирается глава местной власти. Поэтому, по их мнению, не имеет смысла исследовать ход исчезновения уже фактически вымерших «не-городов».

Именно в момент презентации этого исследования стали доступны две другие публикации, подтверждающие быстрое исчезновение большинства населённых пунктов Латвии.

Глава Детской клинической университетской больницы Валтис Аболс заявил на дискуссии о финансировании здравоохранения: «В стране не может быть 17 родильных отделений, если за сутки рождаются всего 30 детей».

Это же относится и к любой более сложной медицинской манипуляции, чем наложение жгута до прибытия «скорой». Аналогичная ситуация и с системой образования, торговли, досуга и управления: если нет населения — нет и нужды в инфраструктуре.

На чём растут Северные страны?

Авторы исследования формально отмечают, что рост населения в Северной Европе в основном обусловлен иммиграцией, а не рождаемостью. Только поэтому, пока города Латвии вымирают, в Скандинавии они растут. Численность населения не может увеличиться за счёт внутреннего перераспределения — от того, что жители переезжают из одного города в другой, сумма не меняется ни в Латвии, ни в Швеции.

Авторы указывают, что самый значительный прирост населения в Латвии до 2040 года ожидается в пригородах Риги — в Марупе (+8982, +54%) и Адажи (+2571, +34%). Это требует своевременного увеличения мощностей детсадов, школ и т.д., хотя возможны любые сценарии, в том числе полное прекращение роста. При этом рост населения в окрестностях Риги невозможно поддерживать только за счёт миграции из остальной Латвии. Наибольшее сокращение населения ожидается в Стайцеле (–28%) и Акнисте (–27%).

Стареющее население таких мест скорее умрёт на месте, чем переедет в Марупе. Даже если пожилые переедут к детям в центр страны, это не изменит общий тренд: миграция из вымирающих регионов не способна насытить экономику.

Чем меньше местных — тем легче иммигрантам занять позиции

Ни вымирающий список населённых пунктов, ни оставшиеся трудоспособные жители не обеспечат устойчивое развитие Латвии. Немногие города — Рига/пригороды и ещё 4–5 — не смогут конкурировать с городами Скандинавии без внешнего притока людей.

Авторы не утверждают, что возможно какое-то уникальное решение, которое обеспечит конкурентоспособность мест с населением менее 50 тысяч. Если же такое сравнение с Севером всё же проводится — это завуалированный намёк на неизбежность миграции. Латвии придётся идти по пути Скандинавии, где мигрантов перераспределяют из столиц в малые города.

Даже если сообщения о ситуации в скандинавских малых городах преувеличены, они ясно показывают: идиллии там нет. Напротив, там, где мало коренного населения, особенно трудоспособного, мигрантам проще всего занять ведущие позиции административно или физически на каких-то территориях.