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Почему народ не рожает? В Латвии могут начать закрывать родильные отделения 7 1781

Политика
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Почему народ не рожает? В Латвии могут начать закрывать родильные отделения
ФОТО: Unsplash

В Латвии не может быть 17 родильных отделений, если в сутки рождается всего 30 детей, заявил во вторник на дискуссии "Цена жизни: насколько велика брешь в финансировании здравоохранения?" председатель правления Детской клинической университетской больницы Валтс Аболс.

Он отметил, что в связи с уменьшением числа новорожденных придется принимать определенные решения, так как при снижении рождаемости каждый ребенок и каждый взрослый становятся все более значимыми для Латвии.

Аболс подчеркнул, что сокращение численности населения существенно влияет на доступность человеческих ресурсов и в стране в целом, и в системе здравоохранения. Если ранее говорили о привлечении людей из-за рубежа, то теперь на первый план выходит задача не потерять тех, кто уже есть. Возможно, многим людям придется работать дольше, и развитие страны будет зависеть от состояния их здоровья, поэтому необходимо укреплять систему здравоохранения как с точки зрения инфраструктуры, так и человеческих ресурсов.

Директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране отметила, что здравоохранение должно стать приоритетом для государства, так как это основа безопасности, устойчивости, экономического роста и демографии. По ее словам, в настоящее время Латвия находится на одном из последних мест по доступности лекарств. Из 173 новых медикаментов, зарегистрированных за последние четыре года, в Латвии доступны только 31.

Со своей стороны руководитель Латвийской сети организаций пациентов Байба Зиемеле указала, что финансирование сферы здравоохранения нужно рассматривать не как расходы, а как инвестиции в здоровье и благополучие населения. В Латвии пациенты постоянно сталкиваются с ограниченной доступностью услуг, что обусловлено установленными в стране квотами, высокими пациентскими взносами и недоступностью лекарств.

Дискуссию "Цена жизни: насколько велика брешь в финансировании здравоохранения?", на которой обсуждалось влияние решений государства на сферу здравоохранения, была организована консалтинговой компанией "PowerHouse Latvia" и Ассоциацией международных инновационных фармацевтических компаний.

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#рождаемость
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(7)
  • ФФ
    Федул Федулов
    28-го мая

    Рожать некому...

    10
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    Федул Федулов
    28-го мая

    Поприехали уже. И будущие роженицы в ЕС, и оплодотворители.

    7
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го мая

    Прекрасная новость! Лишние, с государственным финансированием, родильные отделения закрыть. А оставшиеся, отдать в частную собственность с государственной поддержкой. Это самый наилучший вариант для развития латышской национальности. Возможность рожать должны иметь только богатые!!!

    49
    3
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    28-го мая

    Уничтожить все признаки цивилизации (оккупации)- роддомы закрыть, жд разобрать, порты и корабли распилить, машины запретить, заводы переделать в магазины. Латышские Байбы будут рожать под стогом., ездить на конях и кланяться европейским барам.

    27
    1
  • З
    Злой
    27-го мая

    Чем хуже тем лучше.

    36
    3
  • Д
    Дед
    27-го мая

    Не понял, а где в статье, почему народ не рожает?

    41
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    27-го мая

    "так как при снижении рождаемости каждый ребенок и каждый взрослый становятся все более значимыми для Латвии". То есть, надо закрыть определённое количество родильных отделений? Вы увидели логику? Как суслика в кустах?

    Это тоже хорошо: "теперь на первый план выходит задача не потерять тех, кто уже есть". Да ладно! )))

    48
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