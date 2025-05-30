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До понедельника тысячам пенсионеров Латвии надо отчитаться перед государством 1 7053

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
До понедельника тысячам пенсионеров Латвии надо отчитаться перед государством
ФОТО: dreamstime

Кому из пенсионеров до 2 июня обязательно нужно подавать годовую декларацию о доходах за 2024 год? И куда обращаться, если дома нет компьютера/интернета?

Если вы сдавали квартиру. Или получали подарки…

Пенсионерам, которые в прошлом году получали только государственную пенсию, годовую декларацию о доходах в СГД подавать не нужно. Однако если они, к примеру, продали недвижимость или сдавали жильцам квартиру, им необходимо это сделать.

Кто именно из латвийцев, в том числе пенсионеров, ОБЯЗАН подавать годовую декларацию о доходах:

  • если вы занимаетесь хозяйственной деятельностью (владеете индивидуальным предприятием или крестьянским хозяйством, сдаете недвижимость в аренду, получаете доход от профессиональной деятельности);

  • получаете доход (зарплату) за границей. Однако если с зарплаты в другой стране ЕС уже был уплачен аналогичный подоходный налог, декларацию можно не подавать;

  • получили не облагаемый налогом доход, превышающий 10 000 евро в год, например, от продажи личного имущества или недвижимости;

  • получаете доходы, облагаемые налогом по ставке 10%, например, доходы от сдачи в аренду недвижимости или движимого имущества, продажи леса или древесины, если налог не был удержан при выплате дохода;

  • получает другие облагаемые налогом доходы, с которых налог не был удержан при выплате. Например, подарки от физических лиц, превышающие 1425 евро (если одариваемый и даритель не связаны прямым родством).

Сколько надо отдать

Если придется доплатить подоходный налог, то в действие вступает прогрессивная шкала налогообложения:

  • 20% с доходов до 20 004 евро,

  • 23% с доходов от 20 004 до 78 100 евро,

  • 31% с доходов свыше 78 100 евро.

Если нет компьютера

Подать декларацию можно лично в клиентском центре СГД. При этом следует считаться с очередями.

Посетив ближайший клиентский центр Службы государственных доходов, можно запросить там бланк декларации и заполнить его на месте или с помощью сотрудника СГД, после чего подать.

С собой необходимо иметь:

  • удостоверение личности (паспорт или eID–карту),

  • документы о подтвержденных расходах (чеки за лечение, образование и т. д.),

  • документы, подтверждающие доход (если они не находятся в распоряжении СГД).

Записаться на очный прием в СГД можно по телефону 67120005.

Получить консультации по налогам — по телефону 67120000.

Можно также отправить декларацию по почте. Но для этого все равно придется купить компьютер, чтобы скачать бланк с сайта СГД и распечатать его на принтере.

Еще можно внести документ через доверенное лицо. Для этого надо оформить доверенность, предоставив другому человеку ко всем личным данным, которые может затребовать СГД.

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#сгд #декларация о доходах
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Антон Городницкий
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(1)
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    Iljuha Oblomоv
    1-го июня

    Может хватит над старыми людьми измываться....!?!? Это вы должны, перед всем народом отсчитаться....

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