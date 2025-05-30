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Обнаружен еще один мемориальный памятник советским партизанам, который демонтируют 18 1899

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
militaryheritagetourism.info

militaryheritagetourism.info

В волости Угале Вентспилсского края будет демонтирован мемориальный памятник с надписью «В этом районе 7 марта 1945 г. партизанский отряд "Красная стрела" разгромил карательную экспедицию немецко-фашистских войск», при этом камень-основание, на котором памятник установлена, останется на прежнем месте. Такое решение в четверг приняли депутаты Вентспилсской краевой думы, сообщает LETA.

Мемориальный памятник находится на недвижимости, принадлежащей Министерству земледелия, которую использует АО Latvijas valsts meži (Латвийские государственные леса).

Согласно решению, уведомление о начале демонтажа будет направлено Музею оккупации Латвии и Национальному управлению по охране культурного наследия.

Перед демонтажем объект будет сфотографирован и задокументирован. Демонтированный мемориальный памятник передадут в Музей оккупации Латвии для включения в фонд.

В решении указано, что обжалование принятого Вентспилсской краевой думой решения не приостанавливает его выполнение.

Как уже сообщалось, 23 июня 2022 года вступил в силу закон «О запрете экспонирования и демонтажа объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, на территории Латвии». В соответствии с этим законом в публичном пространстве, публичных зданиях или помещениях, принадлежащих публичным лицам, запрещено размещать памятники, мемориальные знаки и доски, памятные места, архитектурные или художественные сооружения и другие объекты, установленные на территории Латвии с 1940 года и соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: прославляют оккупационную власть СССР или нацистской Германии, связанные с ней события или лица, прославляют тоталитаризм, насилие, военную агрессию, войну и военную идеологию или содержат символику советской власти или нацизма.

Согласно постановлению Кабинета министров от 14 июля, был утверждён список из 69 объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики.

По информации, предоставленной самоуправлениями Латвии, все 69 объектов из списка были демонтированы в установленный Кабинетом министров срок — до 15 ноября. Кроме того, самоуправления сообщили о как минимум 55 объектах, не входящих в этот список, демонтаж которых уже был осуществлён по их собственной инициативе.

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#история #памятники
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Оставить комментарий

(18)
  • ТК
    Тото Кутунио
    31-го мая

    ББ, у вас оставляет комментарии откровенный фашист, часто простые комментарии не приходят а а поклонники одного австрийского художника могут писать свободно его идеи...

    11
    1
  • LS
    Luka Senka
    Тото Кутунио
    31-го мая

    Хороший художник.Да и Латвию освободил от советской нечисти.жаль что не на всегда.

    1
    10
  • LS
    Luka Senka
    Тото Кутунио
    31-го мая

    Когда ссср развязывал Вторую Мировую войну,этот художник был вам в доску своим.общий парад победы провели.А потом нелюди ссср решили напасть на бедного художника.стянули Пятигорск миллионную армию к границе.нелюди россии всегда отличались подлостью

    1
    7
  • ТК
    Тото Кутунио
    Имя не указано
    31-го мая

    Боролись с фашистами и значит бандиты? Прекрасно, да и так было видно кто Ты.

    8
    0
  • LS
    Luka Senka
    Имя не указано
    31-го мая

    Ты хоть знаешь что такое фашисм,и фашисты?немцы не были фашистами,только тупое животное этого не знает

    1
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Имя не указано
    31-го мая

    Немцы, сжигавшие людей, может, и не были фашистами. Просто больными мразями - как ты.

    0
    0
  • Д
    Дед
    30-го мая

    Дикари.

    54
    5
  • JD
    Janis Dombris
    30-го мая

    С памятниками воевать это вам не экономику и демографию поднимать, много ума не надо, так и живем.

    91
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    30-го мая

    Шведской Короне, для начала напомним, что после того как 25 августа 2022 года Латвия завершила демонтаж памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков как мемориального комплекса, посвящённого советским воинам. Военные власти СССР рассматривают ликвидацию памятника Советским воинам не иначе, чем как акт захвата немецко-фашистскими силами Советской Латвии или же признают такие действия акцептом срочного возврата капитальных вложений Союза ССР в Прибалтику в размере 120’000’000’000 переводных рублей, вошедшими в Долговую Книгу латышей с расчётами по капиталу и как признание банкротами Латвии и её коренного населения, наступившего по советским требованиям по уплате процентов 4% в год и за поставку советских жизнеобеспечивающих ресурсов, и через 5 банковских дней поставило Латвию к признанию суверенным банкротом и уставной юрисдикцией, находящейся в положении банкротства и ликвидации в пользу Союза ССР с оптацией коренного латвийского населения в Швецию и наступления срока исполнения гарантийных обязательств Короля Швеции по Нештатскому Договору (1721) и по советским территориальным постановлениям в отношении Прибалтики..

    Все советские расходы, которые СССР совершил или должен будет понести в связи с банкротством и ликвидацией латвийской уставной юрисдикции в пределах Союза ССР, то такие расходы и долги входят и вменяются в Долговую Книгу латышей с 1977 года, вменяются в дебет и входят в Суверенный Долговой Титул Шведской Короны по требованиям Союза ССР и Русского Царства... (Смотри §43 КП-1234/1321(1998). ДАН 002.810.643.42. Государственный Акт СССР за август 2022 год).

    33
    5
  • ТК
    Тото Кутунио
    30-го мая

    Какие твари... А другие "партизаны" у этих в почёте.

    60
    3
  • AE
    Al Ekses
    30-го мая

    У кого-нибудь ещё остались сомнения чьим идейным потомком является ЛР2?

    85
    3
  • З
    Злой
    Al Ekses
    30-го мая

    Это всегда было известно

    35
    3
  • A
    Aleks
    30-го мая

    Памятник латышским партизанам,которые являются врагами людям типа Хелманиса. ,,Латыши,,сносят памятники латышам.

    100
    2
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