В волости Угале Вентспилсского края будет демонтирован мемориальный памятник с надписью «В этом районе 7 марта 1945 г. партизанский отряд "Красная стрела" разгромил карательную экспедицию немецко-фашистских войск», при этом камень-основание, на котором памятник установлена, останется на прежнем месте. Такое решение в четверг приняли депутаты Вентспилсской краевой думы, сообщает LETA.

Мемориальный памятник находится на недвижимости, принадлежащей Министерству земледелия, которую использует АО Latvijas valsts meži (Латвийские государственные леса).

Согласно решению, уведомление о начале демонтажа будет направлено Музею оккупации Латвии и Национальному управлению по охране культурного наследия.

Перед демонтажем объект будет сфотографирован и задокументирован. Демонтированный мемориальный памятник передадут в Музей оккупации Латвии для включения в фонд.

В решении указано, что обжалование принятого Вентспилсской краевой думой решения не приостанавливает его выполнение.

Как уже сообщалось, 23 июня 2022 года вступил в силу закон «О запрете экспонирования и демонтажа объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, на территории Латвии». В соответствии с этим законом в публичном пространстве, публичных зданиях или помещениях, принадлежащих публичным лицам, запрещено размещать памятники, мемориальные знаки и доски, памятные места, архитектурные или художественные сооружения и другие объекты, установленные на территории Латвии с 1940 года и соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: прославляют оккупационную власть СССР или нацистской Германии, связанные с ней события или лица, прославляют тоталитаризм, насилие, военную агрессию, войну и военную идеологию или содержат символику советской власти или нацизма.

Согласно постановлению Кабинета министров от 14 июля, был утверждён список из 69 объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики.

По информации, предоставленной самоуправлениями Латвии, все 69 объектов из списка были демонтированы в установленный Кабинетом министров срок — до 15 ноября. Кроме того, самоуправления сообщили о как минимум 55 объектах, не входящих в этот список, демонтаж которых уже был осуществлён по их собственной инициативе.