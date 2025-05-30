Полис OCTA для электросамокатов: почему он так необходим?

Этим летом вступит в силу новое правило — для всех электросамокатов потребуется обязательное страхование гражданской ответственности. Пока молодёжь возмущается ограничением свободы и дополнительными расходами, пешеходы — особенно пожилые люди — воспринимают это с облегчением. Бабушке, в которую врезались, неважно, был ли это студент или курьер — ущерб реален. И благодаря этому регулированию, по крайней мере, появится механизм его возмещения, сообщает передача "Зебра" ( ТВ3 ).

По данным полиции, ежегодно фиксируются несколько сотен происшествий с участием электросамокатов. Но это только видимая часть айсберга. Большая часть водителей после столкновения просто скрывается. Исследования показывают, что до полиции доходит лишь треть всех инцидентов. Когда страхование станет обязательным, будет фиксироваться гораздо больше случаев, и наконец станет возможным увидеть полную картину.

Электросамокат может подкрасться бесшумно на скорости 25 км/ч и в один миг причинить серьёзные травмы. Никто не хочет оказаться тем, кто оплачивает месяц нетрудоспособности или перелом костей. В таких ситуациях OCTA станет спасением — как для пострадавшего, так и для виновника, которому не придётся продавать почку, чтобы покрыть ущерб. Как и с легковыми автомобилями — страховая компания решает всё необходимое, отмечает эксперт по безопасности дорожного движения, представитель CSDD Оскар Ирбитис.

В Эстонии такое страхование уже существует и стоит от 20 до 50 евро в год. В Латвии расходы, скорее всего, будут на аналогичном уровне, учитывая частоту происшествий и объёмы компенсаций, поясняет руководитель по управлению рисками транспортных средств страховой компании “If” Роберт Скрупскис. Кроме того, если кто-то вызовет серьёзное происшествие без полиса, ущерб покроет гарантийный фонд, а затем обратится с возвратным иском к виновному. Это могут быть тысячи евро, указывает председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин.

Говоря о безопасности дорожного движения, электросамокаты не будут единственными. Уже сейчас обсуждается и вопрос доставки еды с использованием электрических велосипедов. Таких курьеров много, они ездят часто и тоже представляют опасность. Также упоминается возможность добровольного страхования велосипедистов и даже владельцев собак. Похоже, это только начало более широкой дискуссии о балансе между свободой и ответственностью на улицах.