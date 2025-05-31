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В Риге появились остановки с «зеленой» крышей. И коров запустят? 1 1709

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
В Риге появились остановки с «зеленой» крышей. И коров запустят?

В Риге постепенно устанавливают новые навесы на остановках общественного транспорта, и четыре из них особенно выделяются - они оснащены "зелеными" крышами, то есть на них в буквальном смысле растут растения.

Такая инициатива является частью усилий Риги по устойчивому развитию городской среды. Об этом сообщается на странице Rīga attīstās в Facebook. Там же есть и фотографии новых остановок. Их крыши покрытыми устойчивыми к засухе растениями. Это так называемые крыши из седума, состоящие из суккулентов, которые не только украшают городской пейзаж, но и приносят экологическую пользу.

Подобные крыши улучшают эстетический облик города; способствуют улучшению качества воздуха; снижают эффект перегрева в жаркое время года.

Где можно найти такие остановки:

на улице Таллинас (обе остановки «Vārnu iela»); на улице Гертрудес (остановка «Avotu iela»); на проспекте Бривибас (остановка «Rūpnīca “VEF»).

В соцсетях вокруг новшества развернулись дискуссии. Кому-то "зеленые" крыши нравятся, а кто-то не видит в них особого смысла.

"Прикольно, но зачем это вообще? Просто для красоты?" "Никогда бы не подумал, что такое возможно у нас. Интересно, как это работает зимой?" "Лучше бы скамеек больше поставили, чем траву на крышу…" "Кто за этим будет ухаживать? Через год все засохнет". "Сначала бы мусорки нормальные поставили, потом уже клумбы на крышах". "Впервые вижу остановку, которую хочется сфотографировать". "Молодцы, наконец-то что-то приятное для глаз и полезное для города". "Хочу такую же у себя во дворе. Где можно подписать петицию?"

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#рига #дизайн #остановки
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Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    31-го мая

    Ещё бы пенисы Стакиса убрать и велосипедные дорожки засадить травкой в городе пенсионеров и было бы им всем счастье

    19
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