Где в Латвии места, которые грозы и дожди обходят стороной?

Многие жалуются, что грозовые тучи вроде бы приближаются, но проходят мимо, оставляя сады сухими. Люди объясняют это близостью озёр, рек, холмов или даже вышек и линий электропередачи, которые якобы «отталкивают» дождь. Но насколько это правда? Рассказывает главный синоптик LTV Том Брицис.

По всей Латвии зафиксировано более 500 сообщений о местах, которые дождевые облака якобы избегают, сообщает он на портале lsm.lv. Погодные аномалии действительно чаще наблюдаются лишь у побережья, где влияние Балтийского моря подавляет образование облаков, особенно весной и в начале лета. Например, в Лиепае до Янов дождей почти не бывает из-за морского бриза.

Внутри же страны же озёра и холмы не имеют значительного влияния на грозы. С научной точки зрения, масштабы географических объектов слишком малы, чтобы влиять на процессы в атмосфере, происходящие в слоях до 15 км высотой. Небольшие дожди под большими грозовыми облаками часто кажутся «обходящими стороной», но на деле это просто узкие зоны осадков.

Грозы действительно формируются чаще в возвышенностях, например, в Видземской, где рельеф может слегка ускорить развитие облаков. Но как только гроза сформировалась, она движется по ветру и не обращает внимания на «курганы». Идея, что грозы «распадаются» над определённым местом — скорее иллюзия, вызванная светом и контрастом на небе.

Часто мифы рождаются при общении — «кто-то где-то сказал», «местные так говорят» и т. п. Это создаёт ощущение, что у каждого региона — свои погодные особенности. Но по факту грозы в Латвии распределяются довольно равномерно, а исключения — редкость и чаще вызваны глобальными процессами, а не местными объектами.

Словом, как делает вывод Т. Брицис, большинство ощущений, что дождь обходит конкретные места, — это психологические или визуальные иллюзии. Реальное влияние на погоду оказывает только море и крупные водоёмы вроде Чудского озера.