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В Восточной больнице можно бесплатно провериться на гепатит C и ВИЧ 0 403

Наша Латвия
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
В Восточной больнице можно бесплатно провериться на гепатит C и ВИЧ

С сегодняшнего дня инфекционисты и гепатологи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) предлагают пройти бесплатное тестирование на гепатит C или ВИЧ по предварительной записи, сообщили агентству LETA в больнице.

Цель акции тестирования в Восточной больнице — продолжая кампанию Европейской недели тестирования — повысить осведомлённость общества о скрининге, призывая каждого пройти тест хотя бы один раз в жизни, так как потенциально любой человек, который не тестировался, может быть инфицирован.

В RAKUS пройти бесплатное обследование по предварительной записи можно будет до 6 июня. Чтобы организовать работу пунктов сдачи анализов, Восточная больница просит записываться заранее по телефону 60009970.

Сдать анализ крови на антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV) или на ВИЧ можно в стационаре «Гайльэзерс» на нулевом этаже, по адресу ул. Хипократа 2, в рабочие дни с 8:00 до 16:00. Также анализы можно сдать в Латвийском центре инфектологии — в 117-м процедурном кабинете амбулаторного отделения на 1-м этаже, по адресу ул. Линезера 3, в рабочие дни с 8:00 до 18:00.

В больнице подчёркивают, что вне зависимости от образа жизни гепатит C может передаваться, например, при маникюре или других процедурах в салонах красоты, а также в тату-салонах и при половых контактах. Инфицирование возможно и во время медицинских манипуляций.

Член правления Восточной больницы Вадим Белюн отмечает, что ВИЧ и гепатит C — это серьёзные инфекционные заболевания, которые могут нанести длительный и разрушительный вред здоровью человека, особенно если они не выявлены и не лечатся вовремя. Современная медицина предлагает эффективные методы лечения, однако они возможны только при своевременной диагностике, подчёркивает Белюн.

Как отмечает RAKUS, за последние годы достигнут значительный прогресс в лечении этих инфекций: длительность терапии гепатита C сокращена с почти года до 8–12 недель, а современные препараты хорошо переносятся и очень эффективны — до 95%, информируют в больнице.

Ранняя диагностика важна не только в интересах конкретного человека, но и для общей безопасности общества — она позволяет вовремя начать лечение, прервать цепочку распространения инфекции и существенно снизить риск тяжёлых осложнений, подчёркивает RAKUS.

Каждому, кто сдаст анализ крови в Восточной больнице, будет разъяснён порядок дальнейших действий и выдана краткая письменная информация о том, что делать в случае положительного результата на anti-HCV или ВИЧ. В таком случае специалисты RAKUS рекомендуют обратиться к семейному врачу за направлением и записаться на приём к инфекционисту в Восточной больнице, чтобы оперативно начать лечение.

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#вич #восточная больница
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