А пива выпили меньше плана! Налоговые поступления на 0,6% превысили план

Налоговые поступления за первые четыре месяца этого года составили 4,827 млрд евро, что на 30,1 млн евро (0,6%) больше, чем планировалось, сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

При этом налоговые поступления были на 287,3 млн евро (6,3%) больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Налоговые поступления в совокупный госбюджет за первые четыре месяца этого года составили 4,538 млрд евро, что на 40 млн евро (0,9%) больше, чем было запланировано.

В том числе налоговые поступления в госбюджет составили 3,776 млрд евро, что на 16 млн евро (0,4%) больше, а бюджеты самоуправлений - 761,9 млн евро, что на 24,1 млн евро (3,3%) больше плана.

В свою очередь в схеме государственных фондируемых пенсий налоговые поступления за первые четыре месяца 2025 года составили 289,2 млн евро, что на 9,9 млн евро (-3,3%) меньше, чем планировалось.

Больше запланированных в первые четыре месяца этого года были поступления налога с прибыли предприятий, налога на недвижимость, подоходного налога с населения, таможенного налога, налога на легковые транспортные средства предприятий и акцизного налога на природный газ.

Больше всего за первые четыре месяца года собрано взносов социального страхования - 1,835 млрд евро, что на 0,9% меньше, чем планировалось.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) составили 1,237 млрд евро, что на 3,4% меньше, чем планировалось, а поступления подоходного налога с населения - 816,6 млн евро, что на 3,9% больше по сравнению с планом.

Поступления акцизного налога за первые четыре месяца года составили 390,7 млн евро, что на 4,6% меньше, чем планировалось. В том числе поступления акцизного налога на нефтепродукты составили 191,2 млн евро (-4,5%), на табачные изделия - 91,8 млн евро (в запланированном объеме), на алкогольные напитки - 69,5 млн евро (-8,9%), в том числе на пиво - 14,8 млн евро (-4,9%), на природный газ - 11,3 млн евро (+3,4%).

Поступления налога с прибыли предприятий за первые четыре месяца этого года составили 298 млн евро, что на 38,9% больше, чем было запланировано, а поступления налога на недвижимость - 123,4 млн евро, что на 3,7% больше.

Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств за первые четыре месяца этого года составили 42,5 млн евро, что на 1,3% меньше по сравнению с планом, поступления налога на природные ресурсы - 28,8 млн евро, что на 28,2% меньше запланированного, а поступления таможенного налога - 25,5 млн евро, что на 12,9% больше, чем планировалось.

Поступления налога на лотереи и азартные игры составили 18,5 млн евро, что на 5,3% меньше, чем планировалось.

Поступления налога на легковые транспортные средства предприятий за первые четыре месяца этого года составили 9,6 млн евро, что на 11,4% больше, чем планировалось, а поступления налога на электроэнергию - 1,8 млн евро, что на 3,2% меньше запланированного.

Минфин сообщает, что налоговые поступления в совокупный бюджет, включая остаток на едином налоговом счете, за первые четыре месяца текущего года составили 4,411 млрд евро, что на 6,2% (256,5 млн евро) больше, чем за аналогичный период 2024 года, при этом в апреле поступления по сравнению с мартом существенно увеличились.

В целом план налоговых поступлений в совокупный бюджет, не считая остатка на едином налоговом счете, был перевыполнен за первые четыре месяца года на 0,9%, или 40 млн евро. Перевыполнению плана способствовали сверхплановые поступления налога с прибыли предприятий в январе, что было связано с поведением налогоплательщиков, так как с 2025 года при выплате дивидендов к доходам свыше 200 000 евро применяется дополнительная ставка подоходного налога в размере 3%. Это способствовало росту поступлений налога с прибыли предприятий за первые четыре месяца этого года на 80,8 млн евро (37,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.