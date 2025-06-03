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Синоптики не порадовали перспективами погоды 0 2632

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2025
LETA
Синоптики не порадовали перспективами погоды

Начиная с четверга в Латвии ожидаются интенсивные осадки, местами в восточных и центральных регионах страны возможно новое наводнение, прогнозируют синоптики.

Среда будет преимущественно солнечной, дождей не ожидается. После прохладной ночи воздух прогреется до +20...+24 градусов.

В ночь на четверг через Латвию с запада пройдет зона осадков, которая местами принесет сильные ливни, а днем на юго-востоке, где температура повысится до +25 градусов, увеличится вероятность гроз. Еще одна зона осадков пройдет через всю страну в пятницу.

В выходные дни также временами ожидаются дожди, возможны ливни и грозы. Температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В ближайшие дни дожди пройдут по всей Латвии, и местами количество осадков может превысить 50 мм. В регионах, где почва уже пропитана водой, ожидаемые дожди могут вызвать новые наводнения.

Согласно прогнозам, в начале следующей недели похолодает, также возможны дожди.

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#погода #дождь
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