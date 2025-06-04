В Риге и по всей Латвии можно безопасно пить воду из-под крана: эксперт

В Латвии воду из-под крана можно пить без опасений - как в Риге, так и в других городах, ее качество соответствует требованиям безопасности. Однако в сельской местности и в небольших системах водоснабжения возможны отклонения, особенно связанные с повышенным содержанием железа.

"В Риге можно пить воду из-под крана, и в любом другом городе Латвии тоже, потому что качество воды хорошее", — заявил в эфире программы TV24 "Uz līnijas" руководитель отдела экологического здоровья Инспекции здравоохранения Нормунд Кадикис.

По его словам, традиционно в природных условиях Латвии в подземных водах наблюдается повышенное содержание железа. Кадикис опроверг утверждение, что у водопроводной воды есть запах: чаще всего это результат образования осадков, если не проводится обезжелезивание или если оборудование работает плохо. Подобные осадки могут возникать в небольших системах водоснабжения — например, в волостях, где живет немного людей. Там, как отметил специалист, качество воды может быть хуже.

В передаче Кадикис также подчеркнул, что Инспекция здравоохранения различает два понятия: безопасная вода и качественная вода. "Вода может быть безопасной для питья, но не всегда качественной — особенно в маленьких системах водоснабжения, где появляется железо. А вот в крупных городах или вообще в любых городах важную роль играет состояние внутренних сетей в домах. Если они старые, железо может появляться и там", — пояснил он.

Что касается воды из крана в Старой Риге, Кадикис отметил, что Инспекция не получала жалоб на ее качество. "Можно заключить, что качество воды там вполне хорошее", — добавил он.

Говоря о качестве воды в колодцах, расположенных при сельских домах в регионах, Кадикис рассказал, что Инспекция проводит мониторинг подземных вод. "Результаты анализа показывают, что загрязнение пестицидами практически отсутствует, а значит, оно не попадет в колодец. Основной риск там — микробиологическое загрязнение. Поэтому если у человека есть дача или дом в деревне с колодцем, его следует регулярно чистить — примерно раз в 5–10 лет", — рекомендовал эксперт.